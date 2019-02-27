崩潰！人妻偷吃老公死黨 一問才知竟還有「小小王」...

2019-02-27 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名30多歲楊姓多金男子，多年前因洪姓女友懷孕雙方結婚，沒想到孩子出生幾年後，楊男才發現女友偷吃他的郭姓死黨，偷偷做親子鑑定才得知孩子不是自己的種，楊氣得直問郭，郭坦承與洪女發生性關係，沒想到郭還加碼爆料，洪女去年已改與楊男的另名黃姓友人打得火熱，楊男最後怒告3人。

綜合媒體報導，楊男發現妻子偷吃郭男後，私下偷偷做親子鑑定，確認孩子真的不是自己的，隨後質問郭男，郭坦承，從2014年到2018年和洪女曾在辦公室、汽車旅館、甚至楊男的臥房等處，已數不清上床過多少次；此外，郭男還驚爆，近來已沒有和洪女亂搞，因為洪女已有新歡洪男，竟也是楊男的好友黃姓友人。

洪女到案後表示，小孩並非楊男的種，但因是婚前懷孕，因此不願說出小孩的生父是誰，她強調婚後她從未背叛丈夫，並沒有與郭男、黃男發生性關係，對於LINE的對話訊息，是因大家都是朋友，彼此經常閒聊打屁，而她只是比較敢寫。至於郭男則坦承洪女結婚後，仍和他維持砲友關係，但次數已不記得，「小小王」黃男則否認與洪女有發生性關係。

楊男得知被妻子、死黨、好友背叛後，萬念俱灰只好對3人提告，但由於楊取得LINE對話紀錄和郭男的自白，沒有任何證據可證明妻子與2男友姦情，北檢認定罪證不足，昨將3人一併不起訴。

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