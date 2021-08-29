竹縣新埔民宅火警波及4戶 住警器及時示警無人傷

新竹縣新埔鎮文山路亞東段一處連棟民宅火警，共4戶受到波及，所幸沒有人員傷亡，消防局火調初步研判疑似電器插頭積污導電短路過熱引起火災。（竹縣府提供）

2021/08/29 17:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮文山路亞東段一處連棟民宅28日上午6點多發生火警，惡火延燒到鄰居共4戶受到波及，消防人員迅速撲滅火勢，所幸沒有人員傷亡，火調初步研判疑似電器插頭積污導電短路過熱引起火災，縣長楊文科今天下午親自發送受災戶各5000元慰問金，提醒夏季用電高峰常會有過載情形，大家務必要注意用電安全。

消防局表示，這起火警，起火的廚房為屋後鐵皮加蓋，無法完全阻隔火災侵襲，造成鄰居共4戶受到輕重不一的波及，所幸部分住戶安裝住宅用火災警報器，及時發出聲響提醒民眾逃生及進行滅火，沒有人員傷亡；火災搶救完畢後，火調人員現場勘查及採證，研判起火原因疑似電器插頭積污導電短路過熱引起火災。

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有鑑於此，消防局提醒民眾應依下列幾點小心使用電器用品：

1、使用延長線時，應手持插頭取下，不可以僅拉電線，以免造成電線內部銅線斷裂。

2、延長線應選擇長度適中不可綑綁，以免使用時產生高熱造成火災，並不可放置於爐火等高熱器具上方及周遭。

3、用延長線應有過載自動斷電功能，延免同時使用，並分別插在不同插座。

4、不可使用白熾燈泡或電熱器乾衣物或棉被。

5、電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔掉。

6、易生高熱的電器用品周圍不可放置易燃物品。

楊文科今天下午4點多由消防局長孫福佑、社會處副處長湯紹堂、新埔鎮長林保祿和里長等陪同慰問受災戶。針對未裝設住警器的受災戶，新埔分隊昨天災後訪視時已順便分發安裝，民眾如有住警器的需求或相關知識，可逕向各地消防分隊洽詢。

新竹縣新埔鎮文山路亞東段一處連棟民宅火警，共4戶受到波及，所幸沒有人員傷亡，消防局火調初步研判疑似電器插頭積污導電短路過熱引起火災。（竹縣府提供）

新竹縣新埔鎮文山路亞東段一處連棟民宅火警，共4戶受到波及，所幸沒有人員傷亡，消防局火調初步研判疑似電器插頭積污導電短路過熱引起火災。（竹縣府提供）

新竹縣長楊文科今天下午發送5000元慰問金給新埔火警受災戶，提醒夏季用電高峰常會有過載情形，大家務必要注意用電安全。（記者廖雪茹攝）

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