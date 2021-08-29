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    首頁　>　社會

    別搶快！閃左轉車撞路緣 永安漁港前休旅車側翻1傷

    黑色休旅車為閃避左轉車不幸自撞人行道路緣側翻。（記者李容萍翻攝）

    黑色休旅車為閃避左轉車不幸自撞人行道路緣側翻。（記者李容萍翻攝）

    2021/08/29 16:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕把握暑假結束前最後一個週休假日，桃園市許多知名景點湧現人潮，新屋區永安漁港29日遊客車潮湧現，54歲陳姓男子上午駕車行駛在新屋區中山西路與台61線平面路口欲左轉時，對向20歲張姓男子駕駛黑色休旅車緊急將車往右側閃避，卻不慎撞擊人行道路緣，車體側翻立起，車內一名乘客輕微擦挫傷，肇事責任待警方調查釐清中。

    這起翻車意外發生在今（29）日上午9點36分許，事故地點就在新屋區中山西路、台61線平面路口處，陳男當時駕駛白色自小客車左轉，對向張男駕駛黑色休旅車直行，兩車在路口即將碰撞時，張男駕車緊急往右側閃避，不慎撞擊人行道路緣，造成車體側翻豎立，駕駛和乘客緊急也從豎立車體內打開車門逃出，車內乘客有輕微擦挫傷，雙方駕駛酒測值皆為零，後續責任待警方調查釐清中。

    有民眾貼文於網路社團，呼籲前往永安漁港民眾要多注意，認為該路口的紅綠燈容易混淆，之前曾發生已經多起事故，提醒用路人經過該路口請放慢速度；網友也熱議並留言表示，該路段經常車禍是否為設計不良，但有的網友則反駁，都是未遵守交通號誌和交通規則，一時貪快才會發生車禍！

    黑色休旅車為閃避左轉車不幸自撞人行道路緣側翻，駕駛、乘客自行脫困。（取材臉書爆料公社）

    黑色休旅車為閃避左轉車不幸自撞人行道路緣側翻，駕駛、乘客自行脫困。（取材臉書爆料公社）

    黑色休旅車為閃避左轉車不幸自撞人行道路緣側翻。（記者李容萍翻攝）

    黑色休旅車為閃避左轉車不幸自撞人行道路緣側翻。（記者李容萍翻攝）

    黑色休旅車為閃避左轉車不幸自撞人行道路緣側翻。（記者李容萍翻攝）

    黑色休旅車為閃避左轉車不幸自撞人行道路緣側翻。（記者李容萍翻攝）

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