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    首頁　>　社會

    遭野馬跑車高速闖紅燈衝撞 女騎士急救13天宣告不治

    苗栗檢方認為葉男犯刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施重傷害罪之虞，14日晚間向法院聲請羈押，法院也在深夜裁定收押禁見。（資料照，民眾提供）

    苗栗檢方認為葉男犯刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施重傷害罪之虞，14日晚間向法院聲請羈押，法院也在深夜裁定收押禁見。（資料照，民眾提供）

    2021/08/27 12:19

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市23歲葉姓男子，14日駕駛野馬跑車在苗栗縣超速闖紅燈，將21歲騎機車巫姓女子撞成重傷；巫女經送醫急救，不幸於今天凌晨3點多過世。檢警預計於今天下午相驗。

    葉男於14日清晨5點多，開著野馬跑車在苗栗縣竹南鎮台1己線與台13甲線路口，以時速破100公里速度闖紅燈，將當時準備前往竹南鎮連鎖超市上班的巫女撞成重傷。

    巫女轉送林口長庚救治，她前額撕裂傷凹陷，顱內出血，右大腿粉碎性骨折，昏迷指數6，經在加護病房持續救治13天，仍不幸於今天凌晨3點38分宣告不治。檢警預計今天下午相驗。

    由於葉男曾在IG發文嗆殺陳時中，也曾還開著野馬跑車在台南逆向闖紅燈。他於14日肇事後，還被民眾看到還自拍，之後頻頻在IG發文，「我的車完全報銷了」、「我在把她撞飛前的0.01秒，我的直覺有瞬間把我的速度降到最低，他受傷是因為飛出去墜地後翻滾的傷而已，我本身車子撞到她，她是沒受傷的」，還自稱第一時間替女騎士急救有功，「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」。

    葉男甚於當天被依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署時面對媒體詢問，上銬雙手兩度擺出「ROCK」手勢，上警車後甚至搖下車窗比中指。檢察官認為葉男犯刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施重傷害罪之虞，於14日晚間9點半向法院聲請羈押，法院也裁定收押禁見。

    桃園市23歲葉姓男子，14日駕駛野馬跑車在苗栗縣超速闖紅燈，將21歲機車騎士巫姓女子撞成重傷；巫女經送醫急救，不幸於今天凌晨3點多過世。（記者彭健禮翻攝）

    桃園市23歲葉姓男子，14日駕駛野馬跑車在苗栗縣超速闖紅燈，將21歲機車騎士巫姓女子撞成重傷；巫女經送醫急救，不幸於今天凌晨3點多過世。（記者彭健禮翻攝）

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