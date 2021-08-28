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    碰瓷？虎尾女子迎頭撞車 真相出乎意料

    女子突然衝向行駛中的車輛，車主和乘客第一時間以為要製造假車禍。（記者詹士弘翻攝）

    女子突然衝向行駛中的車輛，車主和乘客第一時間以為要製造假車禍。（記者詹士弘翻攝）

    2021/08/28 17:26

    〔記者詹士弘／雲林報導〕「她故意的！」有民眾開車行經雲林縣虎尾鎮立德路，路邊一名女子突然正面衝來，被撞飛倒地。車主第一時間以為遭到「碰瓷」，製造假車禍索賠，但結果大出意外，女子剛從駕訓班下課，要過馬路時不小心才發生事故，還賠錢給車主，但為什麼會衝向車子？還是無解。

    一輛自小客車24日下午行經虎尾鎮立德路時，路旁突然有一名女子衝向到車頭前，雖然車子緊急煞車，但女子還是被撞飛倒地，車內乘客嚇得大喊「她故意的！」停在對面路旁的男駕駛見狀，趕緊下車衝向現場扶起被撞女子。

    這則訊息今天在網路流傳，不少人認為是假車禍。不過，有網友留言澄清說，「純屬誤會」，女子當時剛從附近駕訓班下課，親戚將車子停在對面等著接她，女子要過馬路，不小心發生事故，在車內等女子的親戚趕緊下車查看，女子頭部擦傷送醫，治療後已無大礙；網友也澄清，這不是假車禍，女子家人已與車主和解，理賠修車費用。

    警方說，女子是否蓄意衝撞車子？還需調查釐清，但因傷害或毀損屬告訴乃論，如果雙方已達和解，不提告就不受理。但警方特別提醒民眾，過馬路要注意來車，以策安全。

    女子突然衝向迎面而來的車輛。（記者詹士弘翻攝）

    女子突然衝向迎面而來的車輛。（記者詹士弘翻攝）

    女子突然衝來，被車子撞上。（記者詹士弘翻攝）

    女子突然衝來，被車子撞上。（記者詹士弘翻攝）

    女子突然衝向行駛中的車子，被車頭迎面撞上。（記者詹士弘翻攝）

    女子突然衝向行駛中的車子，被車頭迎面撞上。（記者詹士弘翻攝）

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