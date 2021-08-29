台中高職女生疑因課業壓力大與網友離家 警方在新北尋獲

警方順利尋獲后里劉姓高職女學生，劉母喜極而泣。（記者歐素美翻攝）

2021/08/29 11:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區劉姓高職女學生，疑因課業壓力大，本月23日突然離家出走，家人調監視器畫面發現她和一名不明女子離開，趕緊報警協尋，大甲警分局調監視器沿線追查，發現女學生搭火車北上，昨晚循線找到女學生人在新北瑞芳並將她帶回，女學生母親喜極而泣。

后里區潘姓婦人於本月23日晚上下班回家後，卻不見16歲女兒，打手機轉語音信箱，懷疑女兒因課業壓力，以及上網交友受父母阻止，一時情緒不佳，在線上遊戲網友慫恿之下離家出走。

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潘婦心急如焚至大甲分局義里派出所報案協尋，所長王永興立即通報分局動員協尋，同時調閱劉女手機發話位置，女學生手機關機無訊號；另聯繫線上遊戲公司查詢劉女帳號相關紀錄，亦無所獲。

大甲分局員警全面調閱失蹤地周遭路口、商家及住宅等監視器影像，發現女學生8月23日早上10點58分，與葉姓女子步行離家外出，11點許進入后里火車站搭車北上，經鐵路警察局協助，發現2女自瑞芳火車站出站，隨即通報新北市政府警察局瑞芳分局協尋，昨晚在瑞芳區葉女住處尋獲女學生。

大甲警分局長吳燕山提醒，暑假期間親子相處機會增加，易生摩擦、衝突，籲請家長多加予以陪伴及關懷，並了解子女上網情形及交友狀況，勿讓孩子沉溺於線上遊戲，誤交損友，甚至遭受拐騙侵害，屆時後悔莫及。

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