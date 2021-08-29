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    台南安平觀夕平台群聚飆車 2男先吞9萬罰單

    監視器拍下危駕車輛闖紅燈過程。（圖：民眾提供）

    監視器拍下危駕車輛闖紅燈過程。（圖：民眾提供）

    2021/08/29 10:14

    〔記者王俊忠／台南報導〕要不得！居然把觀光遊憩區道路當作賽車場！從高雄來的吳姓、連姓兩名年均21歲男子，7月22日在台南安平區連續闖越多個路口紅燈、逆向行駛，還到觀夕平台飆車，警方獲報趕抵，吳、連兩車已鳥獸散，但警方持續追查，通知兩嫌到案說明，除開出高額罰單並依刑法公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

    據了解，吳、連兩人遭送辦時私下說，不知道這行為會造成這麼嚴重的處罰，直呼悔不當初，不該為一時好玩、衝動而開快車違規遭法辦！

    南市警四分局表示，7月22日接獲民眾報案指有人車在安平觀夕平台群聚與競速行駛，嚴重影響用路人安全及環境安寧，警方即前往查處，雖然警網到達時，吳、連等人座車已做鳥獸散，分局仍動員派出所、交通組與偵查隊人員連夜調閱沿路監視器影像，鎖定涉案車輛不僅有飆車行為，還在安平區多路口闖紅燈與逆向行駛。

    由於涉案車輛的車主並非駕駛人，警方在蒐證與追查、通知涉案人到案花了一些時間，都是高雄人的吳、連兩人到案後說，當天與友人開車到台南玩，見天空下雨、路上人車少，就想好玩、追求刺激在路上闖紅燈及逆向行駛。

    警方訊後依交通法令對吳、連兩人開出競速9萬元的高額罰單，並依公共危險罪嫌函送檢方偵辦；至於是否吊銷吳、連兩人駕照？四分局交通組長郭榮木說，這部分會由交通裁決所做裁決。

    南市警四分局長甘炎民強調，由於安平觀夕平台一帶道路常傳有人車前往飆車競速，警方會不定時持續針對觀夕平台等區域規劃查處危險駕車勤務，遏阻、嚴懲不當駕車行為並保障地區人車通行道路安全。

    監視器拍下危駕車輛闖紅燈及逆向行駛過程。（圖：民眾提供）

    監視器拍下危駕車輛闖紅燈及逆向行駛過程。（圖：民眾提供）

    監視器拍下危駕車輛逆向行駛競速過程。（圖：民眾提供）

    監視器拍下危駕車輛逆向行駛競速過程。（圖：民眾提供）

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