為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    造謠陳時中買中國疫苗 網友沒「咕狗」判罰3千元

    網友造謠陳時中買中國疫苗，被法官判罰3千元。（指揮中心提供）

    網友造謠陳時中買中國疫苗，被法官判罰3千元。（指揮中心提供）

    2021/08/28 09:46

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，台灣今年5月雖爆發本土疫情，在國人努力抗疫下，目前已成功順利控制，但因全世界疫苗供貨吃緊，台灣目前疫苗數仍不足，高雄李姓男子竟造謠疫情指揮中心指揮官陳時中已經買中國疫苗，還嗆人「沒看新聞」，被法官依違反社維法裁罰3千元。

    判決指出，黃姓男子為了疫苗供貨問題在臉書與不認識的網友開戰，他竟發文嗆聲「好了啦，你不知道你中央已經批准了嗎，還再你先請？你陳時中大人已經批准了，他自己也有買了你說的中國疫苗了，別在那邊憨了，洨朋友新聞多看一點」、「陳時中現在也買來路不明的疫苗，你怎麼說」。

    網友把他的發文內容截圖後報警，警方循線傳喚李男到案說時，李男坦承發文，還說發文內容都有事實根據，不是假造的謠言；但高雄簡易庭審理時，法官認為，陳時中多次接受媒體詢問時，不只一次提到沒有開放中國疫苗，且我國買受或受贈相關疫苗來源，亦均由疫情指揮於召開疫情會議時，多次加以說明，均有相關新聞或衛生福利部、疾管家等相關網站可供查詢，李男只要簡單「咕狗」一下，就可輕易查明真偽。

    法官表示，目前疫苗來源為全民切身相關且十分注意的議題，但李男捨棄輕易查證的方式，恣意在網路發表不實留言，內容確足造成民眾恐慌而影響公共安寧，因此依違反社維法散布不實謠言判罰他3千元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    造謠「新店會變第二個萬華」// 鐵腕打假訊息 煙火男首收押
    2021/05/22 05:30

    造謠「新店會變第二個萬華」// 鐵腕打假訊息 煙火男首收押
    武漢肺炎》亂傳確診案例竹縣行蹤 警送辦不實消息6件6人
    2020/03/17 18:29

    武漢肺炎》亂傳確診案例竹縣行蹤 警送辦不實消息6件6人

    桃園產業需求增 企業主青睞八德廠辦
    武漢肺炎》亂傳過世司機姪女婿在署豐治療 2造謠者抓到了
    2020/02/20 19:07

    武漢肺炎》亂傳過世司機姪女婿在署豐治療 2造謠者抓到了
    網路亂傳基隆廟口有人染病 主委怒嗆：敢出面給10萬
    2020/02/12 17:52

    網路亂傳基隆廟口有人染病 主委怒嗆：敢出面給10萬

    富蘭克林推智能定期不定額 以期提高投資勝率
    輸不起？韓粉造謠「計票系統被植程式」 網秒截圖通知中選會
    2020/01/14 13:02

    輸不起？韓粉造謠「計票系統被植程式」 網秒截圖通知中選會
    男大生造謠詆毀駐日代表處獲免罰 前檢座：裁定尚稱合理
    2018/12/15 23:08

    男大生造謠詆毀駐日代表處獲免罰 前檢座：裁定尚稱合理
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播