造謠陳時中買中國疫苗 網友沒「咕狗」判罰3千元

網友造謠陳時中買中國疫苗，被法官判罰3千元。（指揮中心提供）

2021/08/28 09:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，台灣今年5月雖爆發本土疫情，在國人努力抗疫下，目前已成功順利控制，但因全世界疫苗供貨吃緊，台灣目前疫苗數仍不足，高雄李姓男子竟造謠疫情指揮中心指揮官陳時中已經買中國疫苗，還嗆人「沒看新聞」，被法官依違反社維法裁罰3千元。

判決指出，黃姓男子為了疫苗供貨問題在臉書與不認識的網友開戰，他竟發文嗆聲「好了啦，你不知道你中央已經批准了嗎，還再你先請？你陳時中大人已經批准了，他自己也有買了你說的中國疫苗了，別在那邊憨了，洨朋友新聞多看一點」、「陳時中現在也買來路不明的疫苗，你怎麼說」。

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網友把他的發文內容截圖後報警，警方循線傳喚李男到案說時，李男坦承發文，還說發文內容都有事實根據，不是假造的謠言；但高雄簡易庭審理時，法官認為，陳時中多次接受媒體詢問時，不只一次提到沒有開放中國疫苗，且我國買受或受贈相關疫苗來源，亦均由疫情指揮於召開疫情會議時，多次加以說明，均有相關新聞或衛生福利部、疾管家等相關網站可供查詢，李男只要簡單「咕狗」一下，就可輕易查明真偽。

法官表示，目前疫苗來源為全民切身相關且十分注意的議題，但李男捨棄輕易查證的方式，恣意在網路發表不實留言，內容確足造成民眾恐慌而影響公共安寧，因此依違反社維法散布不實謠言判罰他3千元，可上訴。

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