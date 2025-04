葉門港口大空襲最近距離影像曝 猛烈爆炸火海照亮夜空

2025/04/28 13:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國軍方本月中大舉空襲葉門叛軍「青年運動」武裝組織(Houthi,另譯為胡塞武裝)所控制的拉斯伊薩港(Ras Isa),造成至少80人死亡,是美軍對葉門發動最猛烈的一次空襲,有土耳其船員錄下港口遭到空襲的瞬間,整座港口陷入火海,現場持續發生爆炸,火光照亮夜空。

綜合外媒報導,美軍17日空襲葉門拉斯伊薩港(Ras Isa),造成至少80死、150多傷,是美軍對葉門發動最猛烈傷亡的一次空襲;美軍表示,空襲摧毀了拉斯伊薩港接收燃料的能力,這將不僅影響「青年運動」開展行動的能力,而且還將消滅其為恐怖活動創造數百萬美元收入的能力。

在美軍空襲瞬間,沿岸1艘油輪的土耳其船員記錄下空襲瞬間,這是迄今為止獲得距離最近的鏡頭,只見港口持續發生爆炸,火球沖天照亮夜空,整片港口遭火舌吞沒,相當駭人。

