葉門港口大空襲最近距離影像曝 猛烈爆炸火海照亮夜空
美軍17日空襲葉門拉斯伊薩港，造成至少80死、150多傷，是美軍對葉門發動最猛烈傷亡最大的一次空襲。（美聯社）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方本月中大舉空襲葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）所控制的拉斯伊薩港（Ras Isa），造成至少80人死亡，是美軍對葉門發動最猛烈的一次空襲，有土耳其船員錄下港口遭到空襲的瞬間，整座港口陷入火海，現場持續發生爆炸，火光照亮夜空。
綜合外媒報導，美軍17日空襲葉門拉斯伊薩港（Ras Isa），造成至少80死、150多傷，是美軍對葉門發動最猛烈傷亡的一次空襲；美軍表示，空襲摧毀了拉斯伊薩港接收燃料的能力，這將不僅影響「青年運動」開展行動的能力，而且還將消滅其為恐怖活動創造數百萬美元收入的能力。
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在美軍空襲瞬間，沿岸1艘油輪的土耳其船員記錄下空襲瞬間，這是迄今為止獲得距離最近的鏡頭，只見港口持續發生爆炸，火球沖天照亮夜空，整片港口遭火舌吞沒，相當駭人。
Some of the closest footage we have gotten so far of the strikes by the U.S. Air Force and Navy against the Houthi-controlled Ras Isa Oil Port in Western Yemen on April 17th, filmed by Turkish sailors onboard an oil tanker off the coast of the Red Sea. pic.twitter.com/5o1ugpiTar— OSINTdefender （@sentdefender） April 28, 2025