葉門港口大空襲最近距離影像曝 猛烈爆炸火海照亮夜空

美軍17日空襲葉門拉斯伊薩港，造成至少80死、150多傷，是美軍對葉門發動最猛烈傷亡最大的一次空襲。（美聯社）

2025/04/28 13:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方本月中大舉空襲葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）所控制的拉斯伊薩港（Ras Isa），造成至少80人死亡，是美軍對葉門發動最猛烈的一次空襲，有土耳其船員錄下港口遭到空襲的瞬間，整座港口陷入火海，現場持續發生爆炸，火光照亮夜空。

綜合外媒報導，美軍17日空襲葉門拉斯伊薩港（Ras Isa），造成至少80死、150多傷，是美軍對葉門發動最猛烈傷亡的一次空襲；美軍表示，空襲摧毀了拉斯伊薩港接收燃料的能力，這將不僅影響「青年運動」開展行動的能力，而且還將消滅其為恐怖活動創造數百萬美元收入的能力。

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在美軍空襲瞬間，沿岸1艘油輪的土耳其船員記錄下空襲瞬間，這是迄今為止獲得距離最近的鏡頭，只見港口持續發生爆炸，火球沖天照亮夜空，整片港口遭火舌吞沒，相當駭人。

Some of the closest footage we have gotten so far of the strikes by the U.S. Air Force and Navy against the Houthi-controlled Ras Isa Oil Port in Western Yemen on April 17th, filmed by Turkish sailors onboard an oil tanker off the coast of the Red Sea. pic.twitter.com/5o1ugpiTar — OSINTdefender （@sentdefender） April 28, 2025

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