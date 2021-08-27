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    首頁　>　社會

    關「警」閉！賞警閉門羹 「個人工作者」挨重罰

    警方當場逮獲男客，進行性交易的女子聞聲立刻將門上鎖，不讓警方進門。（警方提供）

    警方當場逮獲男客，進行性交易的女子聞聲立刻將門上鎖，不讓警方進門。（警方提供）

    2021/08/27 18:39

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕性工作者竟也會「事後越想越不對勁」？屏東內埔警方日前加強取締個人工作室，豈料1名才剛從事「連結」的女子見警上門，竟賞警吃閉門羹，警方在後外苦喊近1個小時都不開門，但早已掌握事證的警方，事後採通知陳女到案，陳女竟謊稱是見警上門驚嚇才關門，犯後極為不配合，令人哭笑不得的言論被警方重罰3萬，寫下該分局最高罰鍰紀錄。

    疫情警戒以來，「人與人的連結」一直被視為防疫破口，全國各警察機關無不將加強取締個人工作室及一樓一鳳的連結。內埔警方本月20日深夜23時許，在河南巷見1名47歲的曹姓男子從某一工作室走出，遂趨前盤查。

    曹男在警詢後坦承以1200元花費，已和內裡女子「締成連結」，但連結的女子竟在聽聞員警與男客的對話後，立刻遙控關閉原本大開的兩道鐵門。由於該工作室早已曾有連結被查獲紀錄，縱使員警在外表明身分，並呼喊該名女子的姓名近1小時後，該女依舊堅不開門，明顯不配合調查。

    讓警察吃閉門羹簡直自找麻煩，尤其警方早已掌握該名女子身分，在完成曹男筆錄及指認後，踐行法律程序，通知陳女到案。陳女25日到案說明，坦承當時確有發生連結，面對為何當初要關門的詢問，陳女更瞎扯說是當時擔心疫情警戒期間會被連結重罰，一時驚恐才不敢開門。

    警方指出，據社會秩序維護法，從事性交易處3萬元以下罰鍰，由於陳女罔顧國家防疫政策及全民防疫辛苦的成果，仍從事不當連結，且犯後態度極為不佳，處以最高3萬元罰鍰，曹姓男客則處1萬元罰鍰。

    分局長蔡耀順表示，疫情期間一再有女子鋌而走險連結，對於陳女3萬元罰鍰，為目前該分局最高罰鍰紀錄，希望能威嚇之效，以儆效尤。

    陳女到案說明，被警方重罰3萬元罰鍰。（警方提供）

    陳女到案說明，被警方重罰3萬元罰鍰。（警方提供）

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