鐵工性交易後勒殺應召女再棄屍山區 重判無期徒刑

應召女遭殺棄屍於桃園山區羅馬公路，凶嫌被重判無期徒刑。（資料照）

2021/08/23 12:11

〔記者楊國文／台北報導〕體重約百公斤的鐵工林岳靖，去年2月間與林姓應召女在新竹摩鐵性交易後，發生嚴重爭執，林男竟勒殺林女，再棄屍桃園山區羅馬公路，林落網辯稱，與林女是男女朋友，偷看她的手機，卻發現她叫別人老公，才醋勁大發失手將她掐死，但一審不採信，認定兩人是性交易，雙方並無恩怨，林竟將她殺害、棄屍，手段殘忍，重判無期徒刑，上訴後，高等法院今維持原判。還可上訴。

35歲的林男今被提訊聆判，宣判後，神情木然，林還押時表示希望和被害家屬和解，願盡力賠償被害人。

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判決指出，林男曾多次到聲色場所買春。去年2月17日，林男約熟識的林姓應召女（45歲）到新竹市一家摩鐵開房間買春，但林男嘿咻過程中，林男因偷看林女手機，發現林女神稱呼對方為「老公」，醋勁大發將她掐昏；林男又擔心她裝死，再帶到摩鐵房內的浴缸中，放水溺死林女，裝在黑色垃圾袋內，棄屍在桃園市復興區山區的羅馬公路邊坡上。

林女的女兒因都無母親消息報案，警方過濾林女的通聯記錄後，發現林女到新竹某汽車旅館內，之後就全無音訊，追查後鎖定林姓男子涉有重嫌，第二天就在林男駕車南下雲林躲避時，將他逮捕到案。

警訊時，林男供稱雙方是男女朋友，因自己在林女身上花了200萬元，突然察覺林女劈腿，才失手將她殺害，檢方認定都是林片面之詞，不足採信，依殺人罪將他起訴。

新竹地院審理時，林男供詞反覆，一開始說自己是林女的「追求者」，後來又改口說雙方是情侶，但法官根據雙方通聯紀錄，認為2人並非情侶關係，僅為單純的性交易，並認定林男供稱在死者身上花費200萬、察覺對方劈腿等殺人理由，都不合理，考量林男犯罪手段殘酷無情，殺人後還棄屍、逃逸，重判無期徒刑、褫奪公權終身。

上訴後，高等法院今仍判林男無期徒刑、褫奪公權終身。

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