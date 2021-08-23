為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鐵工性交易後勒殺應召女再棄屍山區 重判無期徒刑

    應召女遭殺棄屍於桃園山區羅馬公路，凶嫌被重判無期徒刑。（資料照）

    應召女遭殺棄屍於桃園山區羅馬公路，凶嫌被重判無期徒刑。（資料照）

    2021/08/23 12:11

    〔記者楊國文／台北報導〕體重約百公斤的鐵工林岳靖，去年2月間與林姓應召女在新竹摩鐵性交易後，發生嚴重爭執，林男竟勒殺林女，再棄屍桃園山區羅馬公路，林落網辯稱，與林女是男女朋友，偷看她的手機，卻發現她叫別人老公，才醋勁大發失手將她掐死，但一審不採信，認定兩人是性交易，雙方並無恩怨，林竟將她殺害、棄屍，手段殘忍，重判無期徒刑，上訴後，高等法院今維持原判。還可上訴。

    35歲的林男今被提訊聆判，宣判後，神情木然，林還押時表示希望和被害家屬和解，願盡力賠償被害人。

    判決指出，林男曾多次到聲色場所買春。去年2月17日，林男約熟識的林姓應召女（45歲）到新竹市一家摩鐵開房間買春，但林男嘿咻過程中，林男因偷看林女手機，發現林女神稱呼對方為「老公」，醋勁大發將她掐昏；林男又擔心她裝死，再帶到摩鐵房內的浴缸中，放水溺死林女，裝在黑色垃圾袋內，棄屍在桃園市復興區山區的羅馬公路邊坡上。

    林女的女兒因都無母親消息報案，警方過濾林女的通聯記錄後，發現林女到新竹某汽車旅館內，之後就全無音訊，追查後鎖定林姓男子涉有重嫌，第二天就在林男駕車南下雲林躲避時，將他逮捕到案。

    警訊時，林男供稱雙方是男女朋友，因自己在林女身上花了200萬元，突然察覺林女劈腿，才失手將她殺害，檢方認定都是林片面之詞，不足採信，依殺人罪將他起訴。

    新竹地院審理時，林男供詞反覆，一開始說自己是林女的「追求者」，後來又改口說雙方是情侶，但法官根據雙方通聯紀錄，認為2人並非情侶關係，僅為單純的性交易，並認定林男供稱在死者身上花費200萬、察覺對方劈腿等殺人理由，都不合理，考量林男犯罪手段殘酷無情，殺人後還棄屍、逃逸，重判無期徒刑、褫奪公權終身。

    上訴後，高等法院今仍判林男無期徒刑、褫奪公權終身。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    淹死應召女謊稱失手害死她 心機深沉兇手仍逃死
    2021/04/01 12:28

    淹死應召女謊稱失手害死她 心機深沉兇手仍逃死
    她叫別人老公／摩鐵銷魂後勒殺女友 鐵工棄屍 優閒吃早餐
    2020/02/20 05:30

    她叫別人老公／摩鐵銷魂後勒殺女友 鐵工棄屍 優閒吃早餐
    姊弟戀命案暗夜尋屍 塑膠袋掛樹枝竟成指引
    2020/02/19 23:28

    姊弟戀命案暗夜尋屍 塑膠袋掛樹枝竟成指引
    女兒報母失蹤協尋 竟追出母遭小男友勒死棄屍
    2020/02/19 09:43

    女兒報母失蹤協尋 竟追出母遭小男友勒死棄屍

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門
    社區有愛！獨居嬤家燈火通明「不正常」 急壞「雞婆」鄰居
    2021/08/22 12:56

    社區有愛！獨居嬤家燈火通明「不正常」 急壞「雞婆」鄰居 影片

    持折疊刀搶小黃還丟包司機 男子稱罹病求減刑法官不准
    2021/08/22 13:36

    持折疊刀搶小黃還丟包司機 男子稱罹病求減刑法官不准

    普渡架棚逾時未拆 貨車夜半撞擊巨響如鞭炮
    2021/08/22 13:47

    普渡架棚逾時未拆 貨車夜半撞擊巨響如鞭炮

    「鎮瀾兒童家園」個資外洩害捐款人被騙 廟方被控處理消極
    2021/08/22 14:12

    「鎮瀾兒童家園」個資外洩害捐款人被騙 廟方被控處理消極 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播