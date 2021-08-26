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    女移工自甘淫業賺皮肉錢 越女潛藏樓鳳4年終被逮

    皮膚白皙的阮女遣送移民署收容。（記者劉慶侯翻攝）

    皮膚白皙的阮女遣送移民署收容。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/08/26 09:35

    〔記者劉慶侯／台北報導〕29歲阮姓越南籍女子，5年前來台打工，嫌薪水過低逃逸；她因身材嬌小皮膚白晳，最後被應召站看中，以一樓一鳳方式在北部流竄賣淫；台北市警中山分局圓山派出所24日利用清樓專案，將剛完成性交易的她和客人一併逮獲；李姓嫖客依社維法裁罰，阮女送移民署收容待遣返，警方將追查上游應召業者。

    警方調查，阮女2016年以移工身份入境台灣，原在台南工廠，但她嫌薪水少、工作單調乏味，在同鄉引誘下，2017年潛逃成為逃逸外勞。由於她面貌姣好皮膚又白，所以被應召站安排到北部從事賣春。

    圓山派出所是在執行網路巡邏中，在網路捷克論壇平台發現有應召站打廣告，指說在德惠街一棟大樓內，以個人工作室名義作一樓一鳳應召，且賣春女郎頗受嫖客好評，警方便鎖定伺機取締。

    警方24日晚8時前往埋伏，當場撞見阮女正「送客」出門，將阮女和38歲李男攔住，要求出示證件，兩人只得承認剛作完性交易。警方另在套房發現保險套及2000元現金、阮女機票，一併帶回派出所偵詢。

    警訊中，阮女供稱每次交易1次2000元，自己可拿1000；她身上的機票是要準備要返國，但因為疫情拖延，不知是否還能使用。李男則供稱是在網路捷克論壇看到阮女身材火辣照片，單純想發洩性慾。

    警方詢後將李男依社會秩序維護法裁罰，阮女並未有發燒情形，逕送移民署收容，等待遣返作業；由於阮女對如何進入應召行業堅不吐實，警方將根據查扣線索追查上游應召業者。

    皮膚白皙的阮女等待遣送移民署收容。（記者劉慶侯翻攝）

    皮膚白皙的阮女等待遣送移民署收容。（記者劉慶侯翻攝）

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