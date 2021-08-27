二房東轉租房間供賣淫 辯稱高掛紅燈賣衣服

黎女宣稱房間是要堆置要賣的衣服，檢方卻打臉說，房內高掛紅燈，是俗稱的「紅燈戶、妓女戶」。示意圖，與本案無關。（資料照）

2021/08/27 09:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黎姓女子於2年前，於豐原區知名的「後菜園」花街，承租房屋從事性交易，之後，她當起二房東，將一處房間租轉租給董姓女子，董女卻於今年3月拉到喬裝嫖客的警察，警方一併將黎女依妨害風化罪法辦，黎女卻辯稱，董女租房間是堆置要賣的衣服，檢方質疑說，房間內掛著紅色霓虹燈，是俗稱的「紅燈戶、妓女戶」，黎女辯詞與事實不符，依妨害風化罪起訴，台中地院判決徒刑2月，可易科罰金6萬元與上訴。

判決書指出，黎女於8年前，就曾將房間租給黃姓女子，黃女拉客時被警方查獲，2年前黎女又於同一房屋內，與男客性交易被查獲，之後，黎女再把該房屋的一處房間，租給董姓女子，董女今年3月14日傍晚拉男客時，卻拉到喬裝成嫖客的豐原警分局警員，查獲保險套23枚、潤滑液與計時器各1個，將董女、黎女函送法辦。

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刑法第231條規定，「意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處5年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金」，黎女於檢方偵訊時，否認觸犯此一法條，她辯稱，董女跟她租房間，是堆放要賣的衣服，但她又改口說，她當天準備到台北，「在門口碰到董女，她問說這邊有租房間嗎？我回說有，我沒有問她要做什麼」。

檢方認為，上述法條所指的「留容」，是「供給姦淫場所」，黎女縱使是出租賺取房租，提供房間供女子從事性交易，也是觸犯此一法條，另外，屋內、房間懸掛紅色霓紅燈，明顯就是俗稱的「紅燈戶」、「妓女戶」，黎女豈有不知董女從事性交易之理？據此提起公訴。

台中地院審理時，黎女認罪並願意接受徒刑2月的量刑，檢察官聲請改依協商程序而為判決，法官據此判決徒刑2月，可易科罰金與上訴。

傳統的「妓女戶」常掛著紅燈，又稱「紅燈戶」，外傳主因是風塵女膚色會因紅光而更鮮豔。示意圖，與本案無關。（資料照）

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