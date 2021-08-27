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    男子上門裝熟下秒竟掏刀行搶 高壯店員負傷扭打

    林男（右）持刀刺傷楊姓超商店員，遭遇楊員負傷抵抗，兩人在櫃檯內扭打。（記者吳仁捷翻攝）

    林男（右）持刀刺傷楊姓超商店員，遭遇楊員負傷抵抗，兩人在櫃檯內扭打。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/08/27 08:53

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區副都心重劃區一間超商今天凌晨驚傳搶案，一林姓男子到超商熱絡與大夜班店員攀談，放鬆店員戒心，但卻在吃完泡麵後，掏刀喝斥要搶劫，因楊姓店員抵抗，兩人扭打間，街友刺傷楊男右胸，倉皇間搶走禮券、悠遊卡、一卡通等價值約3500元財物；警方展開追緝，案發後不到4小時，在案發處、派出所附近逮獲行搶林男，偵破超商搶案。

    據了解，35歲楊姓大夜班店員在這間超商任職一年多，今天凌晨3時許，林姓男子持一袋隨身行李到店裡，還跟店員打招呼、攀談，隨後買一碗泡麵、蘋果西打，在店內吃起來，邊吃邊盯著店員，楊姓店員也感到不對勁。

    直到凌晨3時30分許，林嫌突走到櫃檯旁，楊員以為他要拿衛生紙，未料他突抽出一把美工刀，大喊「搶劫！錢拿出來」，還囂張嗆店員「你報警啊！」楊員來不及拿出收銀台下警棍反抗，且因距離太近，當場遭搶匪持美工刀刺傷右胸，當場流血掛彩。

    但英勇超商店員為保全超商財物，還跟歹徒扭打，企圖奪刀制伏他，雙方從店內打到店外，還打到隔壁大樓門口，讓搶匪棄刀逃逸，楊員衝進大樓向保全求救，但搶匪卻再跑進超商，打不開收銀機，只好搜刮檯面悠遊卡、一卡通、ETC卡片及禮券等財物。

    警方獲報趕到，從邋遢特徵，發現搶匪為轄區毒蟲，發現案發後林嫌搭計程車到三重，又逃回新莊，頭前所員警邱星豪、薛昱德當時正查緝搶匪，未料林嫌竟恍神迎面而來，懷疑他解了毒癮，上前將他逮捕歸案。

    警方說，49歲林男案發前一晚，還曾到超商勘查，並跟店員裝熟，企圖放鬆店員戒心；而林男前陣子在工地當保全，被虎頭蜂螫傷住院，今天再因染毒搶劫超商，沒了工作，還恐要入獄吃牢飯。

    林男和楊員兩人在櫃檯內扭打。（記者吳仁捷翻攝）

    林男和楊員兩人在櫃檯內扭打。（記者吳仁捷翻攝）

    林男持刀刺傷楊姓超商店員，被新莊警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

    林男持刀刺傷楊姓超商店員，被新莊警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

    林男持刀刺傷楊姓超商店員，被新莊警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

    林男持刀刺傷楊姓超商店員，被新莊警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

    林男持刀刺傷楊姓超商店員，被新莊警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

    林男持刀刺傷楊姓超商店員，被新莊警方逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊警方起出搶走的贓物。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊警方起出搶走的贓物。（記者吳仁捷翻攝）

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