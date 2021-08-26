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    「台灣第一AV女優」與人夫拍3P性愛片 正宮怒求償40萬

    吳夢夢與人夫拍3P性愛片被元配提告，法院判決免賠。（資料照）

    吳夢夢與人夫拍3P性愛片被元配提告，法院判決免賠。（資料照）

    2021/08/26 13:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕號稱「台灣第一AV女優」的吳夢夢，2018年與一名女直播主娃娃、已婚蔡姓男電影製片（男粉絲）拍攝3P性愛Ａ片，當時蔡男宣稱「已離婚」，實際卻是已婚，蔡男的元配怒提民事告訴，向吳夢夢、娃娃等2女與丈夫蔡男3人求償80萬元，台中地方法院判決出爐，認為吳女、娃娃等人不知道蔡男已婚，不用賠償，僅判決蔡男應賠償元配50萬元，可上訴。

    吳夢夢是在2018年間，與網路化名「娃娃」的翁姓女直播主，還有擔任電影製片的蔡姓男粉絲，一起拍2女1男的3P性愛片，蔡男的元配相當憤怒，怒提民事賠償，向吳夢夢、娃娃與丈夫蔡男求償40萬，他主張2女與丈夫蔡男侵害他的配偶權，5歲的兒子無意間看到3P影片，還問媽媽「爸爸為何騎2隻馬？」，另外，元配又控告丈夫蔡男，另與陳姓女子同居，應賠償40萬元。

    吳夢夢答辯說，蔡男宣稱離婚，她不知蔡男沒有離婚，她根本不知道蔡男已婚，台中地方法院採信吳夢夢辯詞，判決她與娃娃（翁女）免賠償，至於與蔡男同居的陳女，也辯稱不知蔡男已婚，法官也認為無證據顯示陳女知道蔡男已婚，判決陳女不用賠償。

    至於此案的罪魁禍首，謊稱離婚並與吳夢夢、娃娃拍A片，以及跟陳女同居的蔡男，法官判決應賠償元配50萬元，可上訴。

    吳夢夢有「台灣AV第一女優」的封號，曾前宣布將和日本最大成人影片集團SOD合作，引起網友熱議，近日更自爆自己去整形，是台灣知名度極高的女優。

    吳夢夢被告後辯稱不知蔡男已婚。（資料照）

    吳夢夢被告後辯稱不知蔡男已婚。（資料照）

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