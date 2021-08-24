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    十年磨一劍！ 中市「酒駕剋星」高中警大

    林員（左）錄取警大二技行政學系，所長林澤聰請書法家揮毫贈送墨寶勉勵。（記者許國楨翻攝）

    林員（左）錄取警大二技行政學系，所長林澤聰請書法家揮毫贈送墨寶勉勵。（記者許國楨翻攝）

    2021/08/24 16:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局再傳捷報！繼大墩所警員陳柏叡金榜題名高中警大後，黎明所警員林孟寬也不遑多讓，考取警大二技行政學系，所長林澤聰特請書法家揮毫贈送「有志竟成」、「天道酬勤」等墨寶，期勉林員持續砥礪前行，成為同仁榜樣與楷模。

    四分局長說，林員的錄取之路可謂十年磨一劍之代表，從警13年對工作的熱情絲毫不減，連續數年在分局抓獲酒駕次數名列前茅，勤奮工作也讓林員晉升巡佐指日可待，而對於警察工作保有高度熱忱的他，有感於學而不足，毅然決然報考中央警察大學。

    然而警大二技名額逐年驟減，今年度報考人數300餘人，錄取10名，錄取率僅2.7%，要通過這道窄門實屬不易，而林員最終於放榜時以備取第一名飲恨，高分落榜心情難免失落，但他仍以電影阿甘正傳名言「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道你將會得到什麼」自勉。

    已調整好心情重新出發的林員，最後突然收到警察大學來函順利備取上榜，整個心情起伏宛如洗三溫暖般，林員表示這些過程及轉折，讓他更加珍惜這次得來不易的機會，並期許自己在這2年的進修生涯，能努力充實精進自己。

    所長林澤聰表示，警職工作雖然辛苦，但在工作之餘保有進取的心實屬不易，也鼓勵其他同仁在從警生涯立定志向，確立目標不受侷限，並勇敢追尋實現自我，讓生命創造更多可能。

    林員（左）錄取警大二技行政學系，所長林澤聰請書法家揮毫贈送墨寶勉勵。（記者許國楨翻攝）

    林員（左）錄取警大二技行政學系，所長林澤聰請書法家揮毫贈送墨寶勉勵。（記者許國楨翻攝）

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