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    首頁　>　社會

    第七岸巡隊新任隊長上任 邱泰豐︰全力杜絕走私、非洲豬瘟

    金馬澎分署第七岸巡隊新任隊長邱泰豐（右）任職布達典禮。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

    金馬澎分署第七岸巡隊新任隊長邱泰豐（右）任職布達典禮。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

    2021/08/23 19:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署澎湖岸巡隊（第七岸巡隊）新任隊長邱泰豐布達典禮，今日由金馬澎分署廖德成分署長主持，楊曜立法委員辦公室段湘玲助理、農漁局胡流宗局長、澎湖區漁會吳良添理事長、蔡月嬌總幹事及海巡志工協會吳元介理事長到場觀禮。

    由於日前澎湖傳出中國台商偷渡入境，加上台灣查獲走私名貴貓種，也是在澎湖外海進行交易，而新近引發團購風波的越南食品，澎湖也查獲7包挾帶入境，在在顯示澎湖成為走私中繼站，因此主管海岸線安全的澎湖岸巡隊龍頭之位相對重要，防衛第一線安全，防範非洲豬瘟及武漢疫情入侵澎湖。

    分署長廖德成表示，新任隊長邱泰豐將持續帶領澎湖岸巡隊，在第十三巡防區指揮部勤務統合下執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等5項核心任務，在全體同仁共同齊心協力下，俾能遂行各項任務；另因應防範武漢肺炎及非洲豬瘟疫情入侵我國，危害國人健康與生命安全，將以最嚴謹的態度，最高的標準，寧可多做，不可少做，加強邊境安檢措施，全力杜絕疫情傳入。

    邱泰豐為海巡研究班98年班及國防大學戰爭學院正規班108年班結訓，歷任作戰官、中隊長、站長、所長、參謀主任、大隊長、副總隊長、室主任及警衛隊隊長等重要職務。

    金馬澎分署第七岸巡隊新任隊長邱泰豐任職布達典禮，各界嘉賓雲集。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

    金馬澎分署第七岸巡隊新任隊長邱泰豐任職布達典禮，各界嘉賓雲集。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

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