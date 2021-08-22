為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「順發886」涉走私154隻貓 林姓船長今晚6萬元交保

    涉走私154隻貓的「順發886」號林船長（見圖）今晚訊後以6萬元交保候傳。（記者黃良傑攝）

    涉走私154隻貓的「順發886」號林船長（見圖）今晚訊後以6萬元交保候傳。（記者黃良傑攝）

    2021/08/22 21:53

    〔記者黃良傑／高雄報導〕新北市籍「順發886」號漁船涉嫌走私154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等名貴品種來台，估計市價達600萬元，高雄高雄地檢署檢察官許怡萍唯恐船艙另有密窩，再藏走私貨、物，今（22日）再度登船檢查有無藏匿其他貓隻，依「懲治走私條例」、「動物傳染病防治條例」等罪名，傳喚林姓船長及船員到案，同時追查金主、貨主，今晚9點20分訊後6萬元交保。

    據了解，「順」號船原為台東籍漁船，去年4月間曾在三貂角外海60浬附近被查獲走私市價約750多萬元的183箱私菸，當時的江姓船長被移送法辦，漁船事後轉手，船籍改為新北市。

    林姓船長沒有走私前科，已有多年未出港作業，最近一次是8月14日報出海，就被查獲涉嫌走私154隻名貴寵貓，62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2隻至6隻大小不等貓隻，共154隻貓最後依法安樂死銷毀，引發動保人士的關切。

    林男是高雄左營人，據了解，「順發886號」漁船8月14日自基隆八斗子漁港出海後，就被海巡署鎖定監控，19日於台南安平外海9浬處攔下，押回高雄港搜查，檢、巡發現「順」號漁船走私紀錄不少，檢方懷疑走私名貴寵物貓是否只是「障眼法」，

    許怡萍今午親自攀爬進藏貓密艙，發現密艙還裝有室內冷氣機，可能是為了防這些名貴寵物貓悶熱暴斃，但未再查到船艙內有尚未發現的密窩或其他走私活體、貨品，檢察官現場偵訊林姓船長，另調查船艙的冷氣是誰出資購買裝設、追查154隻貓的走私來源。

    林姓船長坦承是為賺取報酬走私，林男與4名船員被依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    走私香腸、火腿首度驗出非洲豬瘟病毒 農委會憂心恐已流入市面
    2021/08/22 20:08

    走私香腸、火腿首度驗出非洲豬瘟病毒 農委會憂心恐已流入市面
    順發號走私154貓落網恐「障眼法」？女檢座再登船查「密窩」
    2021/08/22 19:55

    順發號走私154貓落網恐「障眼法」？女檢座再登船查「密窩」
    154隻走私貓安樂死爆爭議 農委會晚間再說明：萬不得已
    2021/08/21 23:31

    154隻走私貓安樂死爆爭議 農委會晚間再說明：萬不得已
    走私貓安樂死！蔡英文痛斥走私者 承諾檢討制度
    2021/08/21 23:30

    走私貓安樂死！蔡英文痛斥走私者 承諾檢討制度
    一隻不留！154隻喵星人 不到1天全數安樂死
    2021/08/21 17:25

    一隻不留！154隻喵星人 不到1天全數安樂死

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    154隻走私貓已全數安樂死 漁船、船長執照將撤銷
    2021/08/21 17:13

    154隻走私貓已全數安樂死 漁船、船長執照將撤銷
    社會今日熱門
    存8600萬泰達幣 遭駭客轉走
    2021/08/22 05:30

    存8600萬泰達幣 遭駭客轉走

    和酒女性交易「非陪酒範疇」法官認定侵害配偶權
    2021/08/22 05:30

    和酒女性交易「非陪酒範疇」法官認定侵害配偶權

    性交易是否侵害配偶權 實務無定論
    2021/08/22 05:30

    性交易是否侵害配偶權 實務無定論

    友用錯方法助戒毒 老師吸毒曝光判刑
    2021/08/22 05:30

    友用錯方法助戒毒 老師吸毒曝光判刑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播