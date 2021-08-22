「順發886」涉走私154隻貓 林姓船長今晚6萬元交保

涉走私154隻貓的「順發886」號林船長（見圖）今晚訊後以6萬元交保候傳。（記者黃良傑攝）

2021/08/22 21:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕新北市籍「順發886」號漁船涉嫌走私154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等名貴品種來台，估計市價達600萬元，高雄高雄地檢署檢察官許怡萍唯恐船艙另有密窩，再藏走私貨、物，今（22日）再度登船檢查有無藏匿其他貓隻，依「懲治走私條例」、「動物傳染病防治條例」等罪名，傳喚林姓船長及船員到案，同時追查金主、貨主，今晚9點20分訊後6萬元交保。

據了解，「順」號船原為台東籍漁船，去年4月間曾在三貂角外海60浬附近被查獲走私市價約750多萬元的183箱私菸，當時的江姓船長被移送法辦，漁船事後轉手，船籍改為新北市。

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林姓船長沒有走私前科，已有多年未出港作業，最近一次是8月14日報出海，就被查獲涉嫌走私154隻名貴寵貓，62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2隻至6隻大小不等貓隻，共154隻貓最後依法安樂死銷毀，引發動保人士的關切。

林男是高雄左營人，據了解，「順發886號」漁船8月14日自基隆八斗子漁港出海後，就被海巡署鎖定監控，19日於台南安平外海9浬處攔下，押回高雄港搜查，檢、巡發現「順」號漁船走私紀錄不少，檢方懷疑走私名貴寵物貓是否只是「障眼法」，

許怡萍今午親自攀爬進藏貓密艙，發現密艙還裝有室內冷氣機，可能是為了防這些名貴寵物貓悶熱暴斃，但未再查到船艙內有尚未發現的密窩或其他走私活體、貨品，檢察官現場偵訊林姓船長，另調查船艙的冷氣是誰出資購買裝設、追查154隻貓的走私來源。

林姓船長坦承是為賺取報酬走私，林男與4名船員被依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例送辦。

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