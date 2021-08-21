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    一隻不留！154隻喵星人 不到1天全數安樂死

    可愛的布偶貓等154隻名貴走私貓，不到一天全部被安樂死。（高雄查緝隊提供）

    可愛的布偶貓等154隻名貴走私貓，不到一天全部被安樂死。（高雄查緝隊提供）

    2021/08/21 17:25

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署高雄查緝隊救出154隻緬因貓等名貴貓咪，但因確認屬於走私動物，農委會動植物防疫檢疫局高雄分局依例行標準作業程序，從昨天深夜11點多到今天下午3點多，分兩波執行，前後大約16個小時，貓咪全部被安樂死。

    動植物防疫檢疫局高雄分局表示，依照「走私沒入動物及其產品處理作業程序」，為防止人畜共通疾病，只要查緝單位認定是走私動物，就會立刻逐一執行安樂死，雖然法令沒有嚴格限制時間，但通常在24小時內完成。

    由於這次走私貓的數量有史以來最多，海巡認定為走私動物後，動植物防疫檢疫局高雄分局從昨天深夜11點多到今天凌晨執行第一波人道銷毀，今天中午到下午3點多執行第二波後全部結束，前後大約16個小時。

    高雄查緝隊指出，「順」字號漁船於8月14日從八斗子漁港出海，隨即被專案小組掌握，並以雷達監控行蹤，8月19日在安平外海9浬處攔下漁船，帶回高雄一港口，先將林姓船長及4名船員送往醫院檢測，確定PCR陰性後，20日傍晚6點，持屏東地方法院搜索票登船搜索，在密艙發現62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2隻至6隻大小不等的名貴貓，共154隻，送交動植物防疫檢疫局高雄分局處置。

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