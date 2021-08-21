154隻走私貓已全數安樂死 漁船、船長執照將撤銷

漁業署表示要撤銷走私154隻名牌貓隻的漁船執照，還有船長證照。（海巡署提供，本報合成）

2021/08/21 17:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕海巡署昨在高雄查獲漁船走私約154隻名貴貓咪，農委會防檢局表示，此為我國查獲活體動物走私數量最多的一次，且因貓隻可能夾帶狂犬病或其他病毒，依法須全數銷毀，以避免病毒入侵我國，目前這些走私貓隻都已安樂死。

農委會漁業署表示，該艘漁船走私已違反漁業法相關規定，將從重處分，撤銷該船漁業執照、船長執業證書及船員手冊。

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走私的貓隻包含布偶貓、俄羅斯藍貓、美國短毛貓、英國短毛貓等，價值約600多萬。

防檢局說明，這些走私的154隻貓隻來源地不明且未經檢疫，引入疫病風險極高，船長不顧疫病風險走私，應受到法律嚴格制裁，海巡署已將相關涉案人移送地檢署，後續將依懲治走私條例及動物傳染病防治條例等相關法規處置。

至於有動保團體發起救援行動，防檢局副局長徐榮彬表示，全世界各國若查獲走私的動物，依法未經檢疫程序的動物都必須全數銷毀，台灣也採取同樣的作法，他舉例指出，若有不肖船家走私非洲豬瘟疫區的活體豬隻，「難道這些豬進來就不用銷毀嗎？為了保護境內的動物安全，必須採取這些措施。」

徐榮彬進一步指出，國內許多動物的疫情都是因為走私動物、屠體引起，如台灣過去會爆發口蹄疫疫情，就是因為有人走私來自口蹄疫疫區的屠體，病毒一路經由肉品等帶到牧場，最後疫情爆發，許多牧場只能關閉，牧場主人負債好幾百萬、千萬等，造成產業重創。

台灣過去走私的活體動物多半為名牌貓、犬，還有人會夾帶可能帶有禽流感病毒的鳥類，但一次走私超過100隻名牌貓，徐榮彬坦承是首度見到。

漁業署表示，該漁船走私行爲已違反漁業法相關規定，漁業署將對漁船船主、船長及船員從重處分，撤銷該船漁業執照、船長執業證書及船員手冊，以敬效尤。

防檢局表示，杜絕走私有賴政府部門跨機關合作，此次海巡署破獲大量貓隻走私案件，是合作的最佳典範。民眾尤應提高防疫意識，絕不購買來源不明的動物，以免助長走私歪風。

漁業署也呼籲漁船於海上作業，切勿從事不法走私偷渡，違者將遭重罰。防檢局提醒全民防疫，民眾也可盡一份心力，如握有走私情資，請即撥打防檢局檢舉走私免付費專線0800039131，共同合作打擊不法。

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