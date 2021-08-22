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    持折疊刀搶小黃還丟包司機 男子稱罹病求減刑法官不准

    警方查扣謝男犯案用的折疊刀。（資料照）

    警方查扣謝男犯案用的折疊刀。（資料照）

    2021/08/22 13:36

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名失婚謝姓男子長期無業，今年3月29日晚間持折疊刀、膠帶，隨機搭乘計程車，等車行駛到光線昏暗處時，拿刀搶錢並捆綁司機，吆喝他下車。謝男搶走車輛及現金後逃逸，最終在礁溪被警逮捕。基隆地院審理時，謝男稱因罹病才鋌而走險，想求減刑，法官則認為，謝男罹病原因不足以引起同情，判處他有期徒刑7年6月。

    檢警調查，謝姓男子與妻子離婚1年多，均沒有工作，經濟拮据，竟於3月29日晚間，持折疊刀、膠帶搭上吳姓司機的計程車，示意他往光線較為昏暗的工建路行駛過去。

    吳姓司機開到該處時，謝男突然從後座拿出折疊刀，抵住吳男脖子，威脅他不能動後，又割開安全帶，開始搜刮吳男身上的千元大鈔及其他財物；吳男擔心遭遇不測，趕緊拿出副駕駛座前置物箱藏放的6500元現金、信用卡、加油卡等值錢財物，交付給謝男。

    謝男得手後，要求吳男伸出雙手，隨後用預藏的膠帶綑綁司機雙手，並將他趕下車，自己則開車往宜蘭方向逃逸；警方持續追緝，與礁溪分局員警共同將謝男攔下，帶回偵訊，

    據悉，謝男被逮時坦承犯行，並向警方表示，自己與妻子離婚多年，本來做保全跟開計程車維生，但一年多前卻因為敗血症，要到醫院治療，加上每個月的房租、醫藥費，以將積蓄花盡，已經沒錢吃飯；因為知道計程車司機在車上都會放錢，才會鋌而走險。

    檢察官偵訊後，認定60歲謝男持刀搶劫計程車已涉犯加重強盜罪，依法將他起訴。

    法官審理時，謝男表示因為自己罹病才會鋌而走險搶計程車，希望法官能夠予以減刑，判處7年以下徒刑。

    法官則認為，謝男雖然自稱罹病，但未能引起一般同情，並不符合減刑資格，考量他犯後態度尚可，依觸犯加重竊盜罪，判處有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

    警方查扣謝男犯案用的膠帶、手套。（資料照）

    警方查扣謝男犯案用的膠帶、手套。（資料照）

    警方查扣謝男犯案用的工具、贓物。（資料照）

    警方查扣謝男犯案用的工具、贓物。（資料照）

    基隆、宜蘭警方聯手將謝男逮捕到案。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆、宜蘭警方聯手將謝男逮捕到案。（記者吳昇儒翻攝）

    謝男被警方移送法辦。（資料照）

    謝男被警方移送法辦。（資料照）

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