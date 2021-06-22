為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女遭性侵被反指仙人跳憤而提告 狼同事遭判3年半

    女遭狼同事性侵反拗她仙人跳，不再隠忍提告狼同事遭判刑3年半。（示意圖）

    女遭狼同事性侵反拗她仙人跳，不再隠忍提告狼同事遭判刑3年半。（示意圖）

    2021/06/22 17:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓男子酒後亂性，性侵女同事小玉（化名），為求其原諒，親手寫信向被害人道歉，卻又私下告訴關心的朋友自己是遭仙人跳，隱忍苦悶的小玲得知，怒告林男性侵，橋頭地院依強制性交罪判他3年半，被告否認性侵，上訴二審，高雄高分院法官認定被告說謊，駁回上訴維持原判。

    據調查，2019年7月間，小玲因公事到被告林男住處拿取資料，林男當時正在喝酒，見小玲獨自一人，竟將她強拉到房裡，強壓在床上性侵得逞，小玲被侵犯後顧及名節隱忍未報警，近半年後，因得知林男反指被她仙人跳，還提醒別人要提防她時，令她氣結，憤而報警處理，林男到案一開始坦承與小玲發生關係，當被起訴後卻又翻供，辯稱當晚並沒有性侵小玲。

    被告指小玲拿取資料時，他已經喝醉，不可能跟她發生性關係，因對方自稱受傷要求他道歉，她的朋友也曾轉達要他道歉，才會寫道歉信，表示當天因自己酒喝多了，再次傷害了她，不想推託藉口因喝酒誤事，畢竟做錯了就是做錯了，但事後林男又改口稱不知要道歉什麼。

    法官勘驗道歉信內容，比對被害人指證，認定被告如果沒有性侵，不需於案發後1個多月，主動寫信道歉，認定被告只是辯詞，被害人指控有據，維持原判決，依強制性交罪判刑3年半。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    講完電話就被拉進女廁 惡狼酒後硬上女網友得逞
    2020/05/11 22:43

    講完電話就被拉進女廁 惡狼酒後硬上女網友得逞
    見女同學抽菸竟引發獸性 男大生性侵嗆「沒人相信妳」
    2020/01/03 15:17

    見女同學抽菸竟引發獸性 男大生性侵嗆「沒人相信妳」

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    空軍上校酒後亂性對2女兵亂來 代價「被勒令退伍」
    2019/03/18 22:03

    空軍上校酒後亂性對2女兵亂來 代價「被勒令退伍」
    海軍少校酒後亂性 「妹妹」慘遭硬上
    2018/07/03 09:47

    海軍少校酒後亂性 「妹妹」慘遭硬上
    社會今日熱門
    露天焚燒廢棄物別當小事 嫌犯遭拘提羈押
    2021/06/21 18:42

    露天焚燒廢棄物別當小事 嫌犯遭拘提羈押

    驚！南投埔里一對年輕男女陳屍車內 2人關係、死因待查
    2021/06/21 18:21

    驚！南投埔里一對年輕男女陳屍車內 2人關係、死因待查

    造謠西藥房可打疫苗、榮民優先接種 4網友被法辦
    2021/06/21 18:58

    造謠西藥房可打疫苗、榮民優先接種 4網友被法辦

    酒測值高達1.2毫克！ Lexes連撞3車4輪朝天翻覆 酒駕男保住小命
    2021/06/21 18:52

    酒測值高達1.2毫克！ Lexes連撞3車4輪朝天翻覆 酒駕男保住小命

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播