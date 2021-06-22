女遭性侵被反指仙人跳憤而提告 狼同事遭判3年半

女遭狼同事性侵反拗她仙人跳，不再隠忍提告狼同事遭判刑3年半。（示意圖）

2021/06/22 17:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓男子酒後亂性，性侵女同事小玉（化名），為求其原諒，親手寫信向被害人道歉，卻又私下告訴關心的朋友自己是遭仙人跳，隱忍苦悶的小玲得知，怒告林男性侵，橋頭地院依強制性交罪判他3年半，被告否認性侵，上訴二審，高雄高分院法官認定被告說謊，駁回上訴維持原判。

據調查，2019年7月間，小玲因公事到被告林男住處拿取資料，林男當時正在喝酒，見小玲獨自一人，竟將她強拉到房裡，強壓在床上性侵得逞，小玲被侵犯後顧及名節隱忍未報警，近半年後，因得知林男反指被她仙人跳，還提醒別人要提防她時，令她氣結，憤而報警處理，林男到案一開始坦承與小玲發生關係，當被起訴後卻又翻供，辯稱當晚並沒有性侵小玲。

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被告指小玲拿取資料時，他已經喝醉，不可能跟她發生性關係，因對方自稱受傷要求他道歉，她的朋友也曾轉達要他道歉，才會寫道歉信，表示當天因自己酒喝多了，再次傷害了她，不想推託藉口因喝酒誤事，畢竟做錯了就是做錯了，但事後林男又改口稱不知要道歉什麼。

法官勘驗道歉信內容，比對被害人指證，認定被告如果沒有性侵，不需於案發後1個多月，主動寫信道歉，認定被告只是辯詞，被害人指控有據，維持原判決，依強制性交罪判刑3年半。

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