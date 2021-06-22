台中孝子蹲身揹迷途媽回家 孫輩警也動容

黃男蹲身揹母親回家，溫馨場景讓警所員警動容。（記者許國楨翻攝）

2021/06/22 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕「媽媽，我揹您回家」！台中市警方前天獲報帶回在市場迷途路倒的9旬高齡阿嬤，經透過人臉辨視系統查出阿嬤資料後通知家人，阿嬤兒子趕到警所先向警方致謝，下個動作就是立即蹲下身子，再溫柔的揹起母親走回家，看著母子離去背影，讓警所內年輕的孫輩警無不動容。

台中市第六分局何安派出所當天接獲熱心民眾報案，一名名老人家疑身體不適，縮綣著身子路倒在轄內的華美黃昏市場內，巡邏中的警員胡清暘、蔡岦承趕往時，只見年近9旬高齡的王姓老奶奶已被扶坐在路旁，卻面露徬徨無助神情，員警趕緊上前攙扶，無奈老奶奶語焉不詳，對現住地及家屬聯繫方式皆一無所知。

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員警唯恐老人家身體再出狀況，隨即熱心地將老奶奶帶返所休息，經透過人臉辨視系統比對，進一步查出老奶奶的身分後，得知住家地址及電話聯繫，老奶奶的王姓兒子接獲通知也火速趕到警所，頻頻向警方道謝表示，母親因腿部行動不便需拄著拐杖才能行走，平時都走不了多遠，怎知這次趁家人不注意偷跑出去後就毫無音訊。

正當家人在外尋找多時未果心急如焚時，就接獲警方來電通知，王男隨後蹲下身子，溫柔的對母親說「媽媽，我揹您回家」！老奶奶也伸出雙手搭在兒子的肩上，由兒子揹著返回距警所約500公尺距離的住處，溫馨的背景讓警所內的孫輩警都動容。

警方呼籲民眾，家有一老，如有一寶，除平時多關心家裡長輩外，另可向失蹤老人協尋中心所製作的「愛的手鍊」，讓有走失之虞之長者，不慎走失時，能儘速返家團圓。

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