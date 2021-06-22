飛鏢酒吧女店長被分手 恐嚇前老闆男友「讓你在飛鏢界臭掉」

台北地院考量賴女認罪，依侵入住宅、恐嚇危害安全等罪將她判處拘役20天可易科罰金、緩刑3年。（示意圖）

2021/06/22 13:42

〔記者張文川／台北報導〕台北市中山區一家飛鏢酒吧黃姓男老闆，啟用賴姓女友擔任女店長，去年10月賴女不滿被黃男提分手、將她解僱，多次傳手機簡訊給黃男「我會把整間店雜（砸）掉、讓你在飛鏢界臭掉、要死一起死」，還在打烊後私自找鎖匠開門進店拍照傳給黃男，黃男心生恐懼報警；台北地院考量賴女認罪，依侵入住宅、恐嚇危害安全等罪將她判處拘役20天可易科罰金、緩刑3年。可上訴。

判決指出，賴女原本在黃姓男友在長安東路經營的飛鏢吧擔任店長，因不滿男友欲分手並將她解雇，遂於去年10月16日、17日兩天，用手機通訊軟體以暱稱「油膩膩」傳送訊息給黃男：「我會把二樓怎麼弄破」、「請你放心，我會把整間店雜（砸）掉，二樓窗戶我輕鬆就砸破，大家走著瞧」、「我會雜（砸）了你整間店」、「我會讓你在飛鏢界臭掉」、「我也不會讓你爸有好日子過」、「要死一起死」、「我會讓你在飛鏢界非常臭，任何人都不會跟你合作，走著瞧」。

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賴女並找來不知情的鎖匠，到飛鏢店打開大門門鎖，賴女未經黃男同意擅自進入飛鏢店內，傳送店內照片給黃男，並接續傳送訊息：「拎北把整間店雜（砸）了」給黃，黃男才知店裡已遭侵門踏戶，報警處理，北檢起訴。

北院法官認為，賴女不甘前男友和她分手而犯案，造成黃男心生畏懼，所為不該，但考量她犯後坦承犯行，量處拘役20天，可易科罰金2萬元，又審酌賴女兼一時失慮而犯罪，經過此次偵、審程序與判決後，應能知所戒慎警惕，無再犯之虞，因此宣告緩刑3年。

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