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    南檢檢察長涉自肥偷打疫苗 台中地檢檢察官擬告發貪瀆

    對於疑自肥偷打疫苗的質疑，南檢檢察長葉淑文「不再回應」。（資料照，記者王俊忠翻攝）

    對於疑自肥偷打疫苗的質疑，南檢檢察長葉淑文「不再回應」。（資料照，記者王俊忠翻攝）

    2021/06/21 23:42

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中央流行疫情指揮中心已將第一線司法相驗遺體的檢察官列為優先施打疫苗對象，不過，台中地檢署檢察官洪佳業質疑，台南地檢署檢察長葉淑文涉嫌將自己夾帶於「高風險第一線人員」名冊內，本月13日已施打公費疫苗，他認為，檢察長並不是「第一線」，不會相驗遺體，卻疑似特權接種疫苗，擬告發葉淑文涉嫌貪瀆罪；對此，台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌轉述說，這涉及葉淑文個人的醫療紀錄，葉淑文對此「不再回應」。

    洪佳業指出，台南地檢署檢察長葉淑文施打疫苗之傳聞，他查證認為檢察長葉淑文已打疫苗，但檢察長並非「第一線」他擬告發葉淑文涉嫌貪瀆罪，是基於正義感，希望法務部對檢察長葉淑文進一步處分，不過，如果檢察長葉淑文沒有施打疫苗，他會即刻道歉。

    他指出，台南地檢署檢察長葉淑文不值班外勤相驗業務，不是「因接觸遺體造成染疫風險」的高風險防疫人員，卻於本月初，台南地檢署為該署職員申請新冠肺炎疫苗注射時，把自己的名字暗中混入「司法相驗相關人員」的名單內，台南市政府衛生局陷於錯誤，誤信葉淑文是「高風險第一線人員」，核准且接種公費疫苗。

    洪佳業認為，檢察長葉淑媛未花費任何金錢，詐得公費新冠肺炎疫苗1劑，涉嫌觸犯貪污治罪條例的「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付」。

    對此，台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，6月16日已書面說明，為避免相驗遺體的司法人員成為防疫破口，南檢於6月3日主動向台南市衛生局申請施打疫苗，南檢造冊交給衛生局審查，衛生局通知於6月13日施打，至於檢察長葉淑文是否納入該批疫苗施打對象？林仲斌說，這涉及葉淑文個人的醫療紀錄，葉淑文個人對此也說不再回應。

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