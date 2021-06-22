中檢檢察官擬告發涉特權打疫苗 南檢檢察長：已自請調查

對於中檢檢察官擬告發涉特權打疫苗一事，南檢檢察長葉淑文於22日上午聲明指已自請上級調查，以證清白。（資料照，記者王俊忠翻攝）

2021/06/22 09:36

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南檢檢察長涉自肥偷打疫苗 台中地檢檢察官擬告發貪瀆

〔記者王俊忠／台南報導〕外傳台南地檢署檢察官搶在中央疫情指揮中心核准之前，集體接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，事件持續在司法界發酵，台中地檢署檢察官洪佳業質疑南檢檢察長葉淑文不必輪值處理司法相驗猝死案，卻疑似利用特權、混入第一線人員名單接種疫苗，這「揩油」行為涉嫌利用職務詐欺罪，有不適任檢察長職務的問題。

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今（22日）上午，南檢襄閱主任檢察官林仲斌轉述葉淑文說法指出，關於洪佳業檢察官昨天張貼在檢察官論壇擬告發她一事，她基於尊重個人言論自由，亦不願流於口水之爭，徒引紛擾，並坦蕩的願意接受司法檢驗。

葉淑文說，但昨天下午見洪佳業在體系內部檢察官論壇所刊登擬告發的臆測內容，一字不漏的見諸各大媒體，此種透過媒體未審先判的作法 ，除造成一般民眾誤解司法的公正性外，更傷害司法官視為生命的清譽，令人遺憾，為正視聽，她已於昨天向上級長官提出自請調查，以證清白。

台中地檢署檢察官洪佳業在檢察官論壇質疑，南檢檢察長葉淑文涉嫌將自己夾帶於「高風險第一線人員」名冊內，於6月13日已施打公費疫苗。洪認為，檢察長並不是在「第一線」、不會相驗遺體，卻疑似以特權接種疫苗，擬告發葉淑文涉嫌貪瀆罪。

對此質疑，台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌昨（21日）表示，6月16日已書面說明過為避免相驗遺體的司法人員成為防疫破口，南檢於6月3日主動向台南市府衛生局申請施打疫苗，南檢即就第一線接觸的高風險業務人員提供造好的名冊交給衛生局審查，衛生局衡量南檢業務性質，認為第一線高風險人員符合施打要件，通知於6月13日施打。

至於檢察長葉淑文是否納入該批疫苗施打對象？林仲斌說，這涉及葉檢察長個人的醫療紀錄，葉檢察長個人對此也說不再回應。不過，因話題似持續發酵，今林仲斌轉述葉淑文說法，她已於昨天向上級長官提出自請調查，以證清白。

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