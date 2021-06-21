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    首頁　>　社會

    南投養生館7家被罰30萬 縣府：再查到重罰+斷水斷電

    草屯鎮泰京悅養生館偷營業，客人走進內還被拍到，該業者被南投縣府裁罰30萬元未繳，已被移送行政執行署彰化分署強制執行。（警方提方）

    草屯鎮泰京悅養生館偷營業，客人走進內還被拍到，該業者被南投縣府裁罰30萬元未繳，已被移送行政執行署彰化分署強制執行。（警方提方）

    2021/06/21 20:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕疫情嚴重下，八大行業禁止營業後還偷營業，南投縣有7家養生館被南投縣府開罰，每家都30萬元，其中草屯和竹山合計5家已開出裁罰單，草屯有1家已自繳罰款，另1家「泰京悅」則被移送強制執行，行政執行署彰化縣分署今已扣負責人帳戶存款，縣府建設處強調，若罰單不繳怕業者有脫產之嫌，一定會移送強制執行，而業者也勿心存僥倖再偷營業，第二次被查到一定會重罰並斷水斷電。

    南投縣從上月15日起為防疫公告八大行業止營業，但縣內仍有養生館假關門真營業，甚至在草屯鎮「東方紅」時尚會館傳出7名陪侍小姐染疫，並傳染給顧客再傳給客人的家人，形成一條傳播鏈後，仍被警方查到偷營業。

    南投縣共有7家偷營業養生館被警方送縣府裁罰，其中草屯鎮有3家，竹山有2家，南投和水里各1家，而草屯、竹山偷營業的5家，均已由縣府建設處開出裁罰單，另南投和水里的養生館裁罰案還在呈核中，但建設處依然會裁罰30萬元。

    縣府建設處表示，草屯鎮3家業者中，有1家已繳了罰款，而家「泰京悅」因至今不繳因此移送強制執行，今天已由行政執行署彰化分署從負責人帳戶扣下30萬元。其他家未來若也拒繳，在情節重大及怕其脫產考量下，考慮比照移送強制執行。業者即使繳了罰款仍不能偷營業，二度被查到的話，不只重罰且會斷水斷電。

    建設處也說，除養生館外，還有9家娃娃機店被送該處裁罰，其中有8家已開出裁罰單，1件還在呈核中。因娃娃機店無「人與人連結」情形，業者態度也較配合，因此各裁罰6萬元。

    南投縣有9家娃娃機店被開罰。（南投縣府提供）

    南投縣有9家娃娃機店被開罰。（南投縣府提供）

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