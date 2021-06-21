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    偷吃簽和解協議書又未完全履行挨妻告 要付133萬、房地產移轉小孩

    已婚聞男偷吃遭妻子發現，簽和解協議書卻又未完全履行，遭妻子提告並獲判准。（情境照）

    已婚聞男偷吃遭妻子發現，簽和解協議書卻又未完全履行，遭妻子提告並獲判准。（情境照）

    2021/06/21 14:26

    〔記者溫于德／台北報導〕聞姓丈夫通姦被妻子發現，認錯時簽立和解協議書，同意給付妻子200萬元並將名下房地部分所有權移轉給夫妻所生的小孩，但他尚有133萬元未給付且未將房地移轉登記便人間蒸發，故挨告；聞男自稱前前後後已給付達1360萬元，並非沒有賠償。台北地院審理後認定聞男確實未履行協議內容，如數判准妻子請求；可上訴。

    聞妻主張，2013年10月間她發現丈夫與小三通姦，夫妻因此於同年12月間簽訂協議書，約定丈夫應將名下房地部分所有權轉分別轉讓給2個小孩，另自2014年1月1日起須按月給付1萬元給她，總共200萬元；但聞男非但遲未辦理房地所有權轉讓，也只給付她67萬元、仍有133萬未付，便在去年5月離家出走，因而提起本件告訴。

    聞男向北院訴苦，妻子長期對他言語辱罵、情緒勒索，更曾對他通報家暴，他才會短暫離家，期間因與他人發生短暫感情，又被妻子提告刑事妨害家庭告訴；另因妻子堅持加上他考量家庭和諧才簽下協議書，並已履行大部分協議。

    聞男細數履行協議包括，2014年2月將房地二分之一的所有權移轉登記妻子，同年9月按月支付3萬元至去年4月止、共已給付204萬元，2個小孩的房地持分已給付256萬餘元；聞男並強調，妻子拿到他房地的同時便要共付房貸，卻由他代為清償，且無論是他給妻子還是妻子從他的帳戶提領共105萬餘元，前前後後加總共已給付妻子1360萬元，提告並無理由。

    北院認為，聞男並未在協議書中要求妻子共同負擔房貸，至於匯款給妻子40萬元雖他表示是為履行協議內容，但他並未舉證是在履行協議書內容，加上夫妻互相匯款的原因不一，因此無法認定是在清償約定好的金額；另就被提領65萬餘元，因他承認是夫妻共同投資股票的帳戶，故帳戶內的金額是夫妻共有、無關協議，最終判他敗訴，須依協議將房地部分所有權移轉給2個小孩，並給付剩餘133萬元。

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