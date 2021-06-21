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    首頁　>　社會

    診所主任下藥迷姦人妻會計 判刑10年定讞

    園市一間中醫診所張姓主任，4年前在咖啡中下安眠藥，迷姦診所的人妻兼職會計。一、二審都認定張男犯以藥劑強制性交罪，都判刑10年，最高法院駁回上訴定讞。（情境照）

    園市一間中醫診所張姓主任，4年前在咖啡中下安眠藥，迷姦診所的人妻兼職會計。一、二審都認定張男犯以藥劑強制性交罪，都判刑10年，最高法院駁回上訴定讞。（情境照）

    2021/06/21 12:38

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市一間中醫診所張姓主任，4年前在咖啡中下安眠藥，迷姦診所的人妻兼職會計小璇（化名），小璇喝後下失去意識，醒來猶如行屍走肉，同事察覺有異，帶她報案驗傷，赫見下體竟有張男唾液，才知遭下藥迷姦。一、二審都認定張男犯以藥劑強制性交罪，都判刑10年，最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，小璇已婚，育有2子，為了家計而兼差，白天在手機廠服務，下班到中醫診所兼職當會計，2017年11月9日晚間，她留在診所幫忙整理文件，張男到便利店買了一杯咖啡請她喝，小璇喝下咖啡後，隨即不省人事，張男把她載到摩鐵侵犯，完事後載她回家。

    小璇醒來後仍頭昏昏、腦鈍鈍，猶如行屍走肉，無法與他人對答，騎車還蛇行。同事驚覺小璇不對勁而關心相問「妳是怎樣？」小璇恍惚地說：「我也不知道，喝完老闆請的咖啡後，什麼事都忘記了。」

    同事研判事有蹊蹺，帶她去報警驗傷，驚見體內安眠藥與鎮定劑濃度超高，且下體有他人唾液，警方約談嫌疑人張男並同意採驗，DNA比對確認唾液是張男的。

    張男承認把安眠藥磨成粉末加入咖啡中，供小璇飲用，自己喝蠻牛，小璇當下頭暈昏迷，他再載到摩鐵性侵，完事後他先送她回家，再返回診所刪除監視器檔案。

    桃園地院一審判刑10年，高等法院二審維持原判，最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴確定。

    民事方面，小璇提告求償，一審判張男應賠償129萬元，二審張男上訴改口稱從未買咖啡、下藥，也沒載她去摩鐵，推認遭栽贓。但同事、處理員警說詞，摩鐵監視器、手機定位都證實當日張男行蹤，下體的口水更是鐵證，因此不採信張男辯詞，認定以藥劑性侵屬實，仍判應賠129萬元，包括9萬元工作損失、120萬元慰撫金確定。

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