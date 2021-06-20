百億「拿督總裁」莊周文 一天內籌出1.2億元交保獲釋

擁有拿督等頭銜的新力旺集團總裁莊周文，法院裁定1.2億元交保，他當天就籌足獲釋。（資料照）

2021/06/20 11:45

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕擁有馬來西亞「拿督」等頭銜、身價數百億元的新力旺集團總裁莊周文，被控成立線上博弈平台，經營線上博弈與洗錢，不法獲利高達594億餘元，他逃亡數月後，去年11月落網，今年3月被台中地檢起訴，但仍持續羈押至大前天，台中地方法院裁定以1億元2000萬元的高保金交保候傳，他當天籌出交保金，立即獲釋。

50歲的莊周文，頂著一堆頭銜，包括多個東南亞國家皇室冊封的頭銜，包括「拿督」等，並擔任新力旺國際控股公司等12家公司企業的負責人（新力旺集團總裁），卻被檢警發現，對外招攬博弈系統供應商與線上博弈業者，加入「GPK線上博弈平台」，去年他得知被檢警查緝，立即逃亡且出售名下的超跑及不動產，被台中地檢署檢察官追回2億5460萬元的售地所得，還有價值總數億元的13輛超跑，其中1輛橘色麥拉倫限量跑車，要價高達上億元，不過，莊男事後拿出1億5000萬元的擔保金撤銷扣押。

請繼續往下閱讀...

台中地檢署今年3月依組織犯罪、賭博等罪名起訴莊周文，內容是莊與所屬的新力旺集團，從線上博弈平台賺得的不法所得，透過地下匯兌分批匯入台灣，犯罪所得總計594億9355萬餘元，逃漏個人綜合所得等稅額2億666萬餘元，法院則繼續延長羈押，至大前天（17日）續押3個月期滿，他再聲請撤銷羈押，法院裁定以1億2000萬元交保，限制住居且限制出境，每天應到派出所報到，他已於當天籌出交保金獲釋。

（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法