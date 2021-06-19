為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被控摸女學生胸部遭解聘 男老師提告勝訴可望復職

    最高行政法院判王男勝訴，並自為判決，撤銷其解聘處分。（資料照）

    最高行政法院判王男勝訴，並自為判決，撤銷其解聘處分。（資料照）

    2021/06/19 23:19

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中一間國小的王姓男教師，2015年間被3名女學生指控摸胸與大腿，還要求坐在大腿上，性平會認定他有利用權勢猥褻行為，決議解聘，並移送法辦。但法院認為接觸時間短，不構成猥褻，判無罪。王男另興訟，要求撤銷解聘處分。最高行政法院發現，性平會的調查小組全為外部成員，不符當時「性別平等教育法」規定，判王男勝訴，可望復職。

    2015年間，3名女學生檢舉王男涉嫌性騷擾，直指他會藉機摸胸，還要學生坐在他的大腿上。性平會原本認定性騷擾成立，當事人對處分無意見，惟到了台中市政府教育局時，官員質疑王男有「刑法」第228條利用權勢猥褻或性交罪的性侵害行為，退回重議。

    性平會重啟調查，改認定王男對3名學生涉犯強制猥褻與性騷擾等行為，經性平會審議通過。王男不服，提出申復，經申復審議小組於2016年間作出申復決定：「申復有理由，原調查報告有調查程序重大瑕疵，學校性別平等教育委員會於2016年9月6日所為之懲處應予撤銷，重新調查及決定。」。

    性平會又被退件，乃於2016年12月6日決議成立調查小組，聘任三位外部委員負責調查，隔年完成報告，仍建議予以解聘處分，獲得性平會通過，並決議給予王男解聘處分。

    王男承認有肢體接觸，但否認達到性侵害的地步，強調是師生界線沒有拿捏好，親密超過師生互動，造成誤會。法院採信其證詞，認為碰觸時間短，未構成利用權勢強制猥褻行為，判王男無罪。

    王男據此提起行政訴訟，強調自己已獲判無罪，不應被解聘，且性平會調查小組的三位委員都是外部人士，組織不合法，違反性平法規定，解聘處分應被撤銷。

    最高行政法院指出，當年的性平法第30條第3項規定：「……必要時，部分小組成員得外聘。……」應解釋為「調查小組成員不得全數外聘」，但調查王男的三名委員，卻是律師與其他學校教師，全部外聘，並沒有校內人員，已屬違法。

    最高行政法院認為，調查小組組成違法，故所做的解聘處分也違法，因此，合議庭不只廢棄前審判決，還罕見自為判決，直接撤銷性平會的解聘處分，全案確定，王男將可復職。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美髮狼師藉按摩搓揉男學員下體 代價40萬元
    2021/06/14 10:10

    美髮狼師藉按摩搓揉男學員下體 代價40萬元
    帶女學生在濱海步道做「羞羞的事」 數學老師被起訴
    2021/05/26 16:57

    帶女學生在濱海步道做「羞羞的事」 數學老師被起訴

    人工智慧時代 創造干邑的感官藝術
    大三正妹拒絕已婚教授追求 竟被哄騙到墾丁性侵3次
    2021/05/23 08:21

    大三正妹拒絕已婚教授追求 竟被哄騙到墾丁性侵3次

    掌握防疫新收益機會
    社會今日熱門
    找到了！越籍廚娘登抹茶山失蹤3個月 尋獲半截遺體確認是她
    2021/06/19 06:19

    找到了！越籍廚娘登抹茶山失蹤3個月 尋獲半截遺體確認是她

    透天厝種迷幻蘑菇 觸10年刑重罪
    2021/06/19 05:30

    透天厝種迷幻蘑菇 觸10年刑重罪

    確診朝醫護吐口水 換方式治療她轉穩
    2021/06/19 05:30

    確診朝醫護吐口水 換方式治療她轉穩

    確診者暴走 專家：傾聽協助解決
    2021/06/19 05:30

    確診者暴走 專家：傾聽協助解決

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播