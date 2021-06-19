被控摸女學生胸部遭解聘 男老師提告勝訴可望復職

最高行政法院判王男勝訴，並自為判決，撤銷其解聘處分。（資料照）

2021/06/19 23:19

〔記者吳政峰／台北報導〕台中一間國小的王姓男教師，2015年間被3名女學生指控摸胸與大腿，還要求坐在大腿上，性平會認定他有利用權勢猥褻行為，決議解聘，並移送法辦。但法院認為接觸時間短，不構成猥褻，判無罪。王男另興訟，要求撤銷解聘處分。最高行政法院發現，性平會的調查小組全為外部成員，不符當時「性別平等教育法」規定，判王男勝訴，可望復職。

2015年間，3名女學生檢舉王男涉嫌性騷擾，直指他會藉機摸胸，還要學生坐在他的大腿上。性平會原本認定性騷擾成立，當事人對處分無意見，惟到了台中市政府教育局時，官員質疑王男有「刑法」第228條利用權勢猥褻或性交罪的性侵害行為，退回重議。

請繼續往下閱讀...

性平會重啟調查，改認定王男對3名學生涉犯強制猥褻與性騷擾等行為，經性平會審議通過。王男不服，提出申復，經申復審議小組於2016年間作出申復決定：「申復有理由，原調查報告有調查程序重大瑕疵，學校性別平等教育委員會於2016年9月6日所為之懲處應予撤銷，重新調查及決定。」。

性平會又被退件，乃於2016年12月6日決議成立調查小組，聘任三位外部委員負責調查，隔年完成報告，仍建議予以解聘處分，獲得性平會通過，並決議給予王男解聘處分。

王男承認有肢體接觸，但否認達到性侵害的地步，強調是師生界線沒有拿捏好，親密超過師生互動，造成誤會。法院採信其證詞，認為碰觸時間短，未構成利用權勢強制猥褻行為，判王男無罪。

王男據此提起行政訴訟，強調自己已獲判無罪，不應被解聘，且性平會調查小組的三位委員都是外部人士，組織不合法，違反性平法規定，解聘處分應被撤銷。

最高行政法院指出，當年的性平法第30條第3項規定：「……必要時，部分小組成員得外聘。……」應解釋為「調查小組成員不得全數外聘」，但調查王男的三名委員，卻是律師與其他學校教師，全部外聘，並沒有校內人員，已屬違法。

最高行政法院認為，調查小組組成違法，故所做的解聘處分也違法，因此，合議庭不只廢棄前審判決，還罕見自為判決，直接撤銷性平會的解聘處分，全案確定，王男將可復職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法