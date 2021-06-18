北市傳出街頭擄人 警追車號查嫌犯下落

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台北市驚傳街頭擄人事件，轄區的大同分局正以車號追查涉案嫌犯車輛。（記者劉慶侯翻攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市大同區今日下午發生疑因債務糾紛引發的街頭擄人事件。1名男子被5人攔截圍堵後被押上車，至今下落不明，警方根據街頭監視畫面追查涉案嫌犯車輛中。
警方表示，今日下午4點左右，1名行經延平北路、伊寧街口時，今天發生擄人事件，遭分乘兩輛轎車的5名男子下車圍堵，被害人因不斷反抗，遭對方不斷毆打他頭部，隨後便被押入車內。警方已鎖定車牌追緝，初步調查雙方有債務糾紛。
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