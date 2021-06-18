北市傳出街頭擄人 警追車號查嫌犯下落

台北市驚傳街頭擄人事件，轄區的大同分局正以車號追查涉案嫌犯車輛。（記者劉慶侯翻攝）

2021/06/18 19:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市大同區今日下午發生疑因債務糾紛引發的街頭擄人事件。1名男子被5人攔截圍堵後被押上車，至今下落不明，警方根據街頭監視畫面追查涉案嫌犯車輛中。

警方表示，今日下午4點左右，1名行經延平北路、伊寧街口時，今天發生擄人事件，遭分乘兩輛轎車的5名男子下車圍堵，被害人因不斷反抗，遭對方不斷毆打他頭部，隨後便被押入車內。警方已鎖定車牌追緝，初步調查雙方有債務糾紛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法