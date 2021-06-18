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    人與人連結！2男2女無罩光溜溜 東警破躲民宅應召站

    全裸嫖客來不及穿衣褲。（記者陳賢義翻攝）

    全裸嫖客來不及穿衣褲。（記者陳賢義翻攝）

    2021/06/18 18:12

    〔記者陳賢義／台東報導〕疫情嚴峻，休閒娛樂場所配合中央防疫全都暫停營業，但防疫關鍵時間有人「凍未條」，就是要尋歡，台東警分局與移民署台東縣專勤隊聯手，昨晚查獲楊姓女主嫌容留女子媒介性交易，2名全裸嫖客及2名女子落網，1名台灣籍，2名越南籍女子，所有人快篩全陰性。

    台東警方積極查訪休閒行業停業情形，於台東市中興路發現某住宅有不明男女出入頻繁，立即深入追查蒐證。

    昨晚8點30分持搜索票，警方偕台東縣專勤隊搜索，當場查獲容留女子媒介性交易的楊姓女主嫌、1名台籍女子、2名越南籍女子及2名嫖客，查扣大批保險套、潤滑油、監視器等證物，隨後帶往醫院進行COVID-19快篩檢驗，均為陰性。訊後，依妨害風化罪移送法辦，並依社會秩序維護法移送台東地方法院簡易庭裁定。其中，2名逃逸越南女子，由移台東縣專勤隊依法處理。

    警方說，三級防疫期間各類休閒娛樂場所均不得營業，楊嫌及旗下應召女竟藏身民宅暗處經營色情行業，易成為防疫破口，依據傳染病防治法規定，未依規定配戴口罩每人最高可處1萬5000元；室內5人以上群聚每人最高可處6萬元；休閒娛樂場所違規營業最高可處30萬元，全案最高可裁處75萬元罰鍰。

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