空拍機偵蒐砂石盜採 高雄農地被挖出3個籃球場巨坑

橋頭地檢署六龜山區破獲砂石盜採案。（記者蔡清華翻攝）

2021/06/18 15:24

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署運用空拍機偵蒐，在高雄市六龜區偏避山區，破獲砂石盜採集團租用農地，開挖約3個籃球場面積大坑，盜採4000餘噸砂石外運謀利，查獲盜採機具，拘提黃姓主嫌到案，全案依竊盜罪移送偵辦。

橋頭地檢署接獲六龜警分局情資，發現新開地段原先雜草叢生之地，遭不明人士開挖整地，疑似有盜採砂石及回填廢土跡象，嚴重破壞環境，隨即組成專案小組全力偵辦。

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由於該地點偏僻，蒐證不易，警方以無人機空拍方式蒐證，讓盜採砂石犯行無所遁形，經蒐集相關證據後，持搜索票前往上開盜採地點及涉嫌人住居所等地搜索，當場查獲蘇姓男子4人正利用挖土機盜採砂石，並查扣挖土機等工具，另拘提負責人黃男到案。

調查發現，該集團先利用整地名義慫恿不知情地主出租，再利用清晨盜採砂石，自去年11月初起，現場農地及附近農地開挖約3個籃球場之面積，並堆積大量篩選完畢之大、小石頭，疑似外運謀利，初估約盜採4000餘噸砂石。

本案經檢察官楊翊妘訊問後，黃嫌涉犯刑法竊盜罪嫌重大，諭知限制住居。橋檢呼籲，民眾未使用之農地、山坡地，應經常巡視，勿聽信不法之徒以整地、租地等讒言而輕易承租予他人，被有心人士利用而盜採砂石，如再回填不明廢土，危害當地農作物生產及生態環境甚鉅。

農地遭開挖3個籃球場巨坑。（記者蔡清華翻攝）

檢警查扣現場作業機具。（記者蔡清華翻攝）

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