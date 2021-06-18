老嫗胃出血轉院 救護車「衝衝衝」自撞安全島翻車釀4傷

警方調查發現，救護車側翻之因，是吳姓駕駛自撞安全島。（記者張瑞楨翻攝）

2021/06/18 15:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子駕駛民間救護車，今天中午11時許，要把胃出血的85歲張姓老嫗，從中山醫學大學附設醫院，轉診到台中榮民總醫院，卻在距離台中榮總僅約2公里的台灣大道，自撞公車專用道的安全島側翻，包括患者及家人，駕駛與護理師4人受輕傷（護理師是駕駛之母），道路一度封閉2小時，令人甚感疑惑的是，吳男宣稱要閃避汽車，才會自撞安全島，警方卻發現不是如此，應該是吳男開太快，見道路縮減而來不及閃避，疑似「衝過頭」，才會自撞安全島。

上述車禍發生之際，有善心汽車駕駛，將車停在案發現場後面，下車幫忙施救，警消馳抵時，一度誤認是3輛車連環撞，調查後發現，是32歲吳男駕駛的民間救護車自撞安全島再側翻，沒有波及其他人車，其中，吳男受輕傷，85歲胃出血張姓女患者，及其家人張姓女子（56歲），還有隨車吳姓護理師（50歲，駕駛吳男之母），4人受到輕傷，包含公車專用道，共3個車道封閉約2小時，至下午1時許才清理完畢恢復通車。

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路口監視器沒有拍到車禍畫面，卻拍到救護車疾駛的情景，畫面顯示，紅燈轉成綠燈之後，行經路口的救護車急速往前衝，卻沒想到前方道路路面縮減，警方懷疑吳男來不及反應，才會自撞安全島。

不過，吳男卻宣稱，他是想要閃避另一輛汽車，但警方從救護車的行車紀錄器中查看，當時確實有一輛車，在救護車旁邊，但並未妨害救護車，而是正常行駛車道，吳男上述說法頗事實略有差異，肇事責任進一步調查中。

現場一片狼藉，台灣大道往郊區方向的3個車道，封閉約2小時。（記者張瑞楨翻攝）

警方耗費2小時，才將現場處理完畢，恢復通車。（記者張瑞楨翻攝）

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