3車連環撞救護車被撞翻多人受傷 中市台灣大道封閉3車道

救護車被撞得側翻，消防局將傷者送醫。（記者張瑞楨翻攝）

2021/06/18 12:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區台灣大道與安和路口，今天中午11時50分，發生民間救護車車禍意外，現場共3輛車「連環撞」，其中一輛民間救護車，被撞得側翻，多人受傷，中市警方暫時封閉車道，通知消防局加派救護車，先將傷者送醫，目前車禍仍處理中。

救護車被撞得側翻，現場一片狼藉。（記者張瑞楨翻攝）

警方暫時封閉台灣大道三個車道。（記者張瑞楨翻攝）

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