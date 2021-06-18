槍擊命案大逆轉 受傷被害人變被告偵辦

男子王證凱遭槍擊命案，高雄高分院判決大逆轉。（記者鮑建信攝）

2021/06/18 07:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子林哲男攜槍邀友人王證凱，找積欠債務的情敵王達元談判起衝突，子彈貫穿王達元右臂，擊中王證凱致死，地院依殺人等罪，判處林徒刑19年6月，但高雄高分院審理後大逆轉，認定王達元搶奪林上手槍枝，因誤觸扳機鬧出人命，改依過失致死罪，判處林徒刑8年2月，受傷的王達元也要負過失致死責任，將由檢方分案偵辦。

2020年3月30日7點多，高雄市鳳山區凱旋路鳳翔公園發生槍擊命案，警方隨後查出男子林哲男與情敵王達元有5萬元債務糾紛，他找友人王證凱約王達元談判，雙方發生衝突，導致王達元受傷、王證凱死亡，林被依殺人、違反槍砲條例提起公訴。

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高雄地院同年12月底宣判，認為案發當時王姓2人扭打難分之際，林男近距離朝王達元開槍，結果子彈貫穿他右前臂，又射入王證凱左後背部外側體內致死，依殺人罪判處有期徒刑16年、槍砲則處4年，併執行刑19年6月，林男不服上訴。

高雄高分院開庭調查後，卻有不同認定，指王姓2人混戰時，林男持槍加入，以槍托毆打王達元頭部。不料，王達元見林男有槍，趨前搶奪拉扯，不慎誤扣扳機，自己被子彈打中，並貫穿波及王證凱。

二審合議庭指出，林男持槍加入戰局，發生槍枝走火，導致使王證凱死亡，應負過失責任，因此將殺人罪改依過失致死罪，判處徒刑4年6月，槍砲部分刑度不變，併執行刑8年2月，可上訴。

至於王達元誤觸扳機造成王證凱死亡，法官認為他也要負過失致死罪責任，將由檢方依法偵辦。

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