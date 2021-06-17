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    全國首宗疫苗詐騙！攝影師稱「打一劑1760元」大學教授識破報警逮人

    陳姓攝影師謊稱手上有各家廠牌疫苗詐騙網友被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    陳姓攝影師謊稱手上有各家廠牌疫苗詐騙網友被逮。（記者黃佳琳翻攝）

    2021/06/17 17:27

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕30歲陳姓攝影師在臉書用假帳號發文，稱自己「任何品牌的疫苗都有現貨」，比郭董、佛光山還強，只要付1760元就能安排醫生施打，高雄一名大學教授看到貼文直覺有異，喬扮成消費者上門約出陳男後，再通報檢警當場逮人，陳落網後坦承一切攏系假，被檢方聲押獲准。

    檢警指出，陳姓男子在臉書用假帳號發文，聲稱自己手上有多款疫苗，甚至連台灣一劑難求的輝瑞、嬌生都有，想打疫苗的人只要花2千元，就能任選各家品牌施打；高雄某大學教授看到貼文後直覺有異，喬裝成消費者與陳男連絡，大學教援為了取得對方信任，還騙他說自己這邊有6個人要打疫苗，請陳男報價。

    陳回說一個人快篩費用260元、施打費用200元、疫苗費用1300元，每人每劑施打費用1760元，還說自己會安排醫生替他們接種；陳為了取信教授，還說近期好心肝事件，擔心匯款會留下紀錄而恐遭檢警查緝，將安排不知情的司機到高醫自由大樓收款，收款後會再通知有疫苗施打的時間和地點。

    教授見對方上當，於是趕緊通知警界的友人，高市刑大獲報後報請雄檢指揮，15日晚間11點，待陳男出面向大學教授取款之際，立即以現行犯逮捕，經檢方視訊訊問後，認陳男涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及刑法加重詐欺取財未遂罪，且有有湮滅證據及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准，成為全國首宗疫苗詐騙被羈押的指標性案件。

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