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    告張榮發基金會多名董事委任關係不存在 張國政敗訴

    長榮集團大房三子張國政，對大哥張國華、二哥張國明等多位張榮發基金會董事提告自2020年3月9日起「確認董事委任關係不存在」，基金會董事長鍾德美同樣位列被告。（資料照）

    長榮集團大房三子張國政，對大哥張國華、二哥張國明等多位張榮發基金會董事提告自2020年3月9日起「確認董事委任關係不存在」，基金會董事長鍾德美同樣位列被告。（資料照）

    2021/06/17 11:37

    〔記者溫于德／台北報導〕長榮集團大房三子張國政以財團法人張榮發基金會捐助人身分，認為基金會未遵期改選已侵害其捐助人的權利，故對大哥張國華、次子張國明等多位基金會董事提告自2020年3月9日起「確認董事委任關係不存在」，基金會董事長鍾德美同樣位列被告。台北地院昨判張國政敗訴；可上訴。

    本件15名被告包含基金會本身及董事長鍾德美，董事張國華與張國明兄弟、張聖恩、柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、謝玲安、林寶水、張明煜、楊誠對、吳景明、李寬量、張聖皓。

    張國政主張，第11屆董事長、董事任期均於2018年12月17屆滿，卻遲未完成改選，導致主管機關教育部於2019年9月17日函令基金會須於文到4個月內完成董事改選；但遲至2020年2月5日，教育部再度發函命1個月內完成改選，仍未見辦理，故依財團法人法第40條第3項規定，自收受教育部函文起算1個月期滿翌日、即2020年3月9日，董事均已當然解任。

    基金會、鍾德美、張國華、柯麗卿、戴錦銓等5人表示，張國政僅是基金會捐助、非現任董事，代表不是利害關係人，提起本件確認訴訟不具訴之利益；且教育部函文屬「行政指導」，並非依財團法人法第40條第3項規定作成的「行政處分」，故並無第11屆全體董事當然解任情事。

    而函文屬「行政處分」的說法，同時也是被告張聖恩、劉孟芬、謝玲安、林寶水等4人對北院的說明。至於張明煜、楊誠對、吳景明、李寬量、張國明、張聖皓等6人則未提出書狀或到庭陳述。

    北院依據財團法人法、民法相關規定，認為財團董事若違反捐助章程時，法院得因主管機關、檢察官或利害關係人聲請，宣告董事行為無效，若因情事變更導致財團目的不能達到時，主管機關得斟酌捐助人的意思，變更目的或解散；因此在法律上確實賦予捐助人監督財團及管理方法、變更組織等權利，具有法律上的訴之利益。

    然而，函文並未提及財團法人法第40條第3項規定，或基金會若未按期改選董事即當然解任等語，也未登載任何救濟方法，故難認函文是依財團法人法第40條第3項規定作成的行政處分，自然不生該條但書所定「董事當然解任」的法律效果，故張國政提告並無理由，判決敗訴。

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