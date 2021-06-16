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    南檢提早打疫苗？ 南市衛生局：高風險符合第二類施打人員

    台南衛生局指出，地檢署符合高風險第二類施打人員。圖為台南市地檢署。（資料照）

    台南衛生局指出，地檢署符合高風險第二類施打人員。圖為台南市地檢署。（資料照）

    2021/06/16 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣疫情升溫，中央流行疫情指揮中心15日同意將檢察官、書記官、法醫師等列為第2類優先施打疫苗人員，但卻有相關人士透露台南地檢署在13日，大部分的人就已經接種完疫苗；台南衛生局指出，檢調符合高風險第二類施打人員。

    根據《ETtoday新聞雲》，法務部上個月向中央流行疫情指揮中心爭取將檢察官、書記官、法醫師列為第二類優先施打疫苗人員，中央流行疫情指揮中心15日回函批准，但據相關人士透露，台南地檢署早在13日以前，大部分職員均已接種疫苗。

    台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說明，在指揮中心考量將司法相驗人員納入至疫苗施打順位後，台南市地檢署先詢問台南市政府，關於檢察官、法醫是否屬於第二類施打疫苗人員，地檢署依照台南市府的回覆，將與民眾接觸機會大的檢察官、書記官、事務官、法醫、司機、法警等第一線人員進行造冊，並在13日集中至接種站打疫苗。

    此外，台南市衛生局也表示，依照中央流行疫情指揮中心發布的武肺公費疫苗接種對象，台南地檢署第一線防疫、相驗、偵訊相關業務的檢察官、法警等，屬於高風險族群，符合第2類「維持防疫量能中央及地方政府防疫人員」條件，提供人員名單給台南市衛生局依法造冊後，即可施打疫苗。

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