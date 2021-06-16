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    誆稱不孕注射「免疫球蛋白」 夫妻檔3年詐保1.5億爽住豪宅

    警方查扣的贓證物。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣的贓證物。（記者許國楨翻攝）

    2021/06/16 15:42

    〔記者許國楨／台中報導〕萃取不易的珍貴免疫球蛋白卻被不肖人士用來牟利！刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個詐保集團，該集團誆稱不孕等偽病症，以健保住院並自費施打高額「靜脈注射人類免疫球蛋白」（「IVIG」）療程，再向多家保險公司詐領保險金，3年來詐得高達1.5億多元，首腦夫妻檔還爽住豪宅，讓偵辦警方痛斥，嚴重影響真正需要IVIG治療國人權益。

    刑事局中打第三隊日前接獲情資，一個詐保集團以健保住院自費施打高額「IVIG」療程詐領保險金，立即報請台中地檢署檢察官洪國朝指揮偵辦，會同北市、中市、高雄及嘉義警方組成專案小組，經衛福部中央健康保險署提供資料分析，發現該集團以41歲蔡姓女子為首，她無意間加入一個免疫媽媽的臉書社團，從討論中得知自費注射免疫球蛋白治療的費用頗高，但可以向保險公司申請理賠，竟將歪腦筋動到上頭。

    經查，蔡女與小他1歲的丈夫，自107年起陸續找來7名親友加入詐保行列，明知並未罹患需透過施打「IVIG」等方式治療「自體免疫系統疾病」，竟預先投保多8家以上人壽保險公司，再前往中、南部各大醫院，向醫師誆稱罹患不孕等「自體免疫系統疾病」，需自費施打免疫球蛋白針等醫療，短期內不斷以健保身分住院並自費治療，再向各該保險公司申請副本醫療理賠。

    案經專案小組1年多蒐證調查，並向財團法人金融法制暨犯罪防制中心調閱理賠資料，彙整該詐保集團近3年詐騙理賠金額竟高達1.5億多元，首腦夫妻最近才在北市新購豪宅爽住，上月4日兵分多路拘提夫妻及成員共9人到案，查扣詐保教戰手冊、記帳單、存摺及金融卡等贓證物，並經法院核准裁定扣押金融帳戶1654萬多元、名下證券及房產等不法所得，訊後全案依詐欺及組織犯罪條例等罪嫌送辦。

    第三隊隊長吳易泉今天說，醫療詐保案雖層出不窮，然本案高額自費施打之「靜脈注射人類免疫球蛋白」在我國健保給付IVIG治療疾病項目僅有9項且有嚴格標準，乃因「IVIG」製程不易，每100cc血液約僅萃取1公克免疫球蛋白，故稀有且珍貴，除可治「自體免疫系統疾病」外，也可調節因SARS病毒及血栓所引起之傷害。

    而本案中1名犯嫌詐騙3年來，頻繁偽病就醫不法牟取高額理賠，估計浪費864至1728位捐血者血液，不僅傷害醫療保險制度善意，更嚴重侵害真正需要IVIG治療國人權益，呼籲民眾千萬不要以身試法。

    警方訊後將全案依詐欺等罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

    警方訊後將全案依詐欺等罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

    刑事局中打今由副大隊長廖水池說明案情，並陳列查扣的贓證物。（記者許國楨翻攝）

    刑事局中打今由副大隊長廖水池說明案情，並陳列查扣的贓證物。（記者許國楨翻攝）

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