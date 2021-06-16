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    首頁　>　社會

    北市警「金吾獎」 刑警大隊6優秀警探獲殊榮

    偵二隊小隊長陳志豪。（記者劉慶翻攝）

    偵二隊小隊長陳志豪。（記者劉慶翻攝）

    2021/06/16 15:35

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市政府為激勵員警工作士氣，自民國82年起舉辦「金吾獎」遴選表揚優秀員警，獲獎者皆為各專業領域表現有功人員。其中肩負北市治安重責的北市刑事警察大隊，今（110）年計有陳志豪等6名榮獲相關獎項，展現北市刑大專業傑出的貢獻。

    北市刑大表示，在預防犯罪類方面，經濟組警務員黃心慧，辦理警政署「偵防電信網路詐欺犯罪工作執行計畫」榮獲六都第一名、109年查緝電信網路詐欺集團，查緝量能全國第一及辦理查緝詐欺收簿手業務，查獲人數全國第一名。

    偵查犯罪類，偵七隊警務員許素菱、偵三隊警務員李俊彥、偵二隊小隊長陳志豪及偵一隊偵查佐黃秉翔等員，於109年分別破獲多起重大刑案，如電信詐欺集團案、選舉賭盤案、集團販毒案及組織犯罪恐嚇案，其中小隊長陳志豪破獲社會重大矚目案件大安區保護傘餐廳遭毀損、恐嚇案，4員於偵查犯罪案類，績效良好，表現優異。

    教育訓練類，特勤中隊警員徐大可，104年至今擔任大隊常訓助教及兼任特勤中隊訓練員業務，協助隊員各項攻堅技術訓練如破門、攀降、室內戰鬥及各類槍枝射擊等戰技，並代表大隊參加局辦及署辦各項常訓賽事，成績良好，表現優異。

    偵一隊偵查佐黃秉翔。（記者劉慶侯翻攝）

    偵一隊偵查佐黃秉翔。（記者劉慶侯翻攝）

    偵三隊警務員李俊彥。（記者劉慶侯翻攝）

    偵三隊警務員李俊彥。（記者劉慶侯翻攝）

    特勤中隊警員徐大可。（記者劉慶侯翻攝）

    特勤中隊警員徐大可。（記者劉慶侯翻攝）

    偵七隊警務員許素菱。（記者劉慶侯翻攝）

    偵七隊警務員許素菱。（記者劉慶侯翻攝）

    經濟組警務員黃心慧。（記者劉慶侯翻攝）

    經濟組警務員黃心慧。（記者劉慶侯翻攝）

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