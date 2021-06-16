引誘少女拍裸照還上摩鐵被逮認錯 被害者父：給年輕人一個機會

新北地院。（資料照）

2021/06/16 13:13

〔記者王定傳／新北報導〕25歲曾姓男子以「想看下面」等語，引誘一名少女拍攝猥褻照，甚至帶她上摩鐵發生性行為因而被告；由於曾男認罪賠償和解，少女父親也幫忙求情：「給他一次自新機會，年輕人一時衝動」，新北地院合議庭減刑後依違反兒少性剝削防制條例、及刑法對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，分別判他1年8月及3個月徒刑，緩刑4年。

檢警調查，去年1月29日，曾男透過通訊軟體微信（WECHAT）結識這名13歲的少女，沒多久，他就以「還想看更多」、「想看下面」、「有小穴嗎」等語，引誘少女拍攝裸露下體的猥褻照片。

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同年2月2日，曾男更帶少女到新北市蘆洲區一間摩鐵發生性行為，少女家長發現後提告，曾男坦承犯行，但解釋說他以為少女已14歲。

合議庭調查，雖少女在警詢時指證她有告知曾男自己年僅13歲，但在偵查時改口：「我算錯年紀…我是跟他講我14歲」，加上曾男於警詢、偵審階段都堅稱以為對方14歲，雙方的對話記錄中曾男有說出「14歲」等語，可見他真的以為對方14歲。

合議庭並認為，曾男犯後始終坦承犯行，無相類犯罪前案紀錄，犯案時未使用強暴、脅迫手段，加上他已與少女父親和解、賠償，少女父親亦表示：「給他一次自新機會，年輕人一時衝動」，縱科以法定最輕本刑3年徒刑，猶屬情輕法重，在客觀上足以使人感覺過苛而引起一般同情，有顯可憫恕之處，予以減刑。

合議庭判定曾男觸犯引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，減刑後判處1年8月徒刑，至於對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪則判刑3月；同時審酌他有悔意，經此偵審程序，已受相當警惕，相信無再犯之虞，予以緩刑並付保護管束。

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