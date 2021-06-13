摩鐵下半身裸男猝死案 警尋獲落跑女伴否認「連結」

林男被發現在圖中摩鐵內猝死。（記者許國楨翻攝）

2021/06/13 12:35

〔記者許國楨／台中報導〕住南部的林姓男子12日被發現陳屍中市北區一家摩鐵內，由於他下半身赤裸，一旁還有使用過保險套，死因離奇，警方今天凌晨循線找到住台中，與林男一起投宿摩鐵的女伴，她自述與男方是網路認識相約該摩鐵喝酒，待了約2小時見對方已喝醉才離去，否認曾發生「連結」，警方將報請檢方相驗，釐清死因。

台中市第二分局昨天中午接獲119轉報，轄內一間摩鐵內有傷患需緊急救護，警方立即派遣線上警力前往查處，員警到達現場後發現45歲林姓男房客已無生命跡象，初步調查，現場無打鬥痕跡，死者身上無明顯外傷，經查訪摩鐵業者得知，林男因過了時間仍未退房，房務人員撥打電話也無人接聽，遂前往開門查看，驚見林男躺在床上急報案。

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只是林男下半身赤裸，一旁還有使用的保險套，死因不免啟人疑竇，警方勘驗並調閱相關監視器發現，林男當天深夜係與另名女子一起投宿摩鐵，而女子卻早一步叫Uber搭乘離開，其中是否有隱情急尋女子，經鎖定Uber車牌以車追人，今天凌晨循線找到住台中的25歲陳姓女子。

待業中陳女向警方說，係透過交友軟體結識家住台南的林姓男子，林男當天趨車北上台中找她，兩人相約到該摩鐵喝酒聊天，後來她發現林男已經喝醉，才逕自離去，否認曾與林男發生「連結」；警方表示，全案目前已報請檢方相驗，釐清林男死因。

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