疑辦案接觸染疫 新北市刑大1員警隔離期滿、待PCR結果

新北市長侯友宜前往刑事警察大隊慰問警察。（圖由新聞局提供）

2021/06/14 11:11

［記者賴筱桐／新北報導］今天是端午節，新北市長侯友宜前往刑事警察大隊慰勞科技犯罪偵查隊，其中李姓與徐姓員警因偵辦詐欺集團案件，疑似與多名集團成員接觸及協助找尋失聯街友染疫，李姓警員5月26日確診，經集中檢疫所隔離治療及防疫旅館居家隔離後，6月13日返家自主健康管理，目前等待PCR檢測結果，若為陰性，即可返回工作崗位。

侯友宜表示，新北市的警察不但要捍衛治安，還要做好防疫，防疫期間承擔高風險、高壓力，在第一線協助尋找失聯者、疫調與居家隔離工作，並前往菜市場稽查，維護衛生所、篩檢站與醫院安全，而且把失聯的805人全部找回來，新北市疫情能夠稍有控制，警察辛苦的功勞不可抹滅。

請繼續往下閱讀...

侯友宜提到，這段時間以來值勤的第一線警察有21人確診，目前已有16人康復，5人還在集中檢疫所隔離治療，在警察節前夕，他祝福新北市的警察平安、健康，為防疫再努力。

市刑大表示，科技犯罪偵查隊其他成員共34人，5月26日起全員居家隔離，6月11日確認全員PCR檢測為陰性後，都已經返回工作崗位，目前僅剩李姓警員1人尚待確認檢驗結果。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法