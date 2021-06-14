美髮狼師藉按摩搓揉男學員下體 代價40萬元

台南高分院依強制猥褻罪判藉按摩之機、涉摸搓男學員下體的張姓美髮男師10月徒刑、緩刑3年。（資料照，記者王俊忠攝）

2021/06/14 10:10

〔記者王俊忠／台南報導〕教美髮技藝的張姓男老師，利用1名男學員說有腰痛問題，約男學員到其家裡、協助按摩舒緩酸痛。男學員脫掉上衣、長褲讓老師按摩時，張師藉要按摩骨盆處穴道、拉下男學員內褲，不顧學員反對、遮擋，碰觸搓揉男學員生殖器約1分鐘，甚至頭部靠近、意欲口交。男學員大力推開狼師的頭、趁機離開，隔天即向任職的美髮店請辭，並控告狼師。

判決指出，這名男學員在1家美髮店任職，張姓男師是其美髮指導老師，2020年1月間，男學員告訴老師「自己有凍甲與腰部酸痛問題」。張師回說其有處理凍甲的器材並可做按摩、舒緩酸痛不適。

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當天深夜11點許，男學員到老師的住處，學員因過往曾有半裸的按摩經驗，答應老師要求、脫掉自己上衣與長褲，男師在按摩時指學員穿內褲不利按壓骨盆處穴道，逕自拉下學員內褲。學員心覺有異、出手遮擋自己生殖器，男師以只是按摩為由、撥開對方的手，不顧對方出言反對，持續碰觸、搓揉學員的生殖器約1分鐘。

接著，學員見男師把頭靠近他的生殖器，他怕男師有更進一步的動作（心想口交），即用手大力推開男師頭部，男師才罷手。男學員再藉口要與女友見面為由，使得男師同意其離去。

台南高分院審理，學員在一審有拿出與男師的事後電話錄音證據，男學員質疑男師為何這麼做？（但未明講做何事），男師回稱「你說口交，有口交下去了嗎？」。法官認為男師回應是說沒有口交下去而已，並非回應說只是做正常按摩動作、或說按摩過程沒有任何不軌，據此對話內容脈絡以觀，可以採信男學員對男師涉嫌強制猥褻的控訴。

台南高分院法官並依強制猥褻罪判張師10月徒刑；因在二審審理時，張師與男學員達成調解、已先付5萬元給受害學員，法官給予張師緩刑3年的自新機會，但要求被告另外要賠償受害男的35萬元，須按月付1萬元給男學員，如有不履行情事，法院得撤銷緩刑宣告。該案還可上訴。

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