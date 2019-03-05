毯子蓋住「鳥」拉女童手搓弄 英籍狼師判吃4年牢飯驅逐出境

2019-03-05 19:51

〔記者王定傳／新北報導〕英國籍王姓家教老師去年2月，趁單獨對6歲女童小美（化名）上英文課時，以玩遊戲輸牌要處罰，命令小美抓握、搓弄他的生殖器，王否認犯行，新北地院合議庭不採信，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判他4年徒刑，執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

本案發生於去年2月5日下午2時許，小美在住處遊戲室遭60歲的王男猥褻，下課後即告知母親；審理時，王男辯稱，他只記得小美有用食指指他的胯下，進而觸碰其生殖器，他有說不要這麼做，但因小美母親在茶裡放藥物，導致他不記得發生何事，王男還說：「茶水一定有問題」。

不過，小美在偵、審時指出，王男當時毯子蓋住下半身，並以說遊戲輸了的懲罰就是要觸碰生殖器，強拉她的手去處碰，她覺得噁心拒絕，曾大聲叫媽媽求救，王男聽聞後急忙說「NO、NO、NO」制止。

小美母親指證，確實有聽到女兒喊：「媽咪」，接著王男就說「NO、NO、NO」，女兒下課後隨即反應遭猥褻，她曾質問王男並讓女兒與他對質，王男不斷否認，但急忙離開住處，她案發後馬上通報教育單位。

小美的哥哥也說，妹妹上課時，他曾開門偷看，目睹王男用毯子蓋住下半身，妹妹下課前也有大喊「媽咪」，王男曾制止說：「NO、NO」。

合議庭認為，小美證述手抓握王男生殖器一事具體、明確，依其年紀，若非親身經歷，應不可能捏造受害過程及王男生理反應等細節，且雙方無嫌隙，其家長也未提求償，無獲取金錢利益或蓄意陷害他人動機與必要，加上其母親、哥哥證詞與小美說法相符，可補強真實性；至於「茶水下藥」指控，合議庭則認為並無此事。

合議庭認為，王男所為嚴重危害小美身心健全發展，破壞她對老師信賴，犯後毫無悔意，不知反省，惡性不輕，且他從事家教工作，卻對年幼的小美猥褻，對社會治安危害不小，判刑4年，執行完或赦免後驅逐出境。

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