惡作劇？ 怪怪雙胞胎現身捷運站 朝路人狂咳

全身穿著深色的可疑男子（見圖），對著路人惡意猛咳嗽，嚇壞路過民眾。（圖取自「爆料公社」）

2021/06/13 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕全台武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，卻有民眾惡意對路人猛咳嗽，有網友日前在臉書社團分享在新北市捷運徐匯中學站，疑似有一對雙胞胎在1號出口對著路人不停咳嗽，網友提醒附近民眾要注意自身安全。

一名網友12日在臉書社團《爆料公社》PO文，提到友人11日在徐匯中學捷運站附近，一名身著深色上衣、戴著口罩的詭異男子突然向前靠近，甚至將臉轉過來，開始對著她瘋狂咳嗽，友人趕緊繞道至前方公車站牌，沒想到男子直接追上來，繼續對著她狂咳。

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網友表示，已經通報捷運局，從監視器中可看到有兩名形跡詭異的男子，捷運站的警衛說「他們倆（疑似雙胞胎）都會在捷運站1號出口處，711旁邊的樓梯待著」，當日尚未有其他民眾反映遇到類似事件。

網友補充道，先前這其中一名男子就曾對著朋友大吼，嚇得她趕緊逃跑，未料又再遇上他們，有其他網友回應「很可怕！我朋友之前也遇過！！他們好像很常埋伏在那邊」，不少網友憤怒地表示「這種人一定要抓出來，看他腦袋是不是確診了」、「有病，不知道疫情那麼嚴重嗎」、「什麼時期，開這種玩笑？直接拖下去剁了」，原PO也再次提醒路過民眾，要留意自身安全。

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