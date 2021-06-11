公園脫口罩玩牌報案未見處理 高市5警被懲處後強力稽查

一名老人在三民公園內因未戴口罩被警察開單舉發。（記者許麗娟攝）

2021/06/11 15:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕全國防疫升為第3級警戒後，民眾外出一律須戴口罩，也禁止群聚，但有民眾發現高雄市三民公園內有人脫口罩抽菸、打牌，連2次報案卻都不見警察到場處理，三民一分局經調查後表示有疏失，已針對所長等5人記1至2次申誡，記者今天（11日）中午也直擊，有多名警力在三民公園巡邏，並對2人依未戴口罩開單。

有民眾7日在三民公園松江街側看到4、5人聚集玩牌，其中有人叼菸未戴好口罩，拍照搜證並報警，等了許久都不見警察到場，再報警一次，還是沒見到警察，質疑警察失職。

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對此，三民一分局副分局長王永吉表示，經內部調查，十全派出所值班幹部、代班幹部、值班員警，確實有通報錯誤、未主動調度、處理積極度等疏失，分別處以1至2次申誡，派出所所長因內部管理不當，也處申誡1次，共5人被行政懲處，也將加強三民公園未戴口罩及群聚的取締。

今天中午記者發現，十全派出所果真加強派員在三民公園內巡邏，並直擊一名72歲劉姓民眾因未戴口罩被開單，劉男向記者「喊冤」，說自己被開第2次了，因為年紀大了常忘記，身上有放2個口罩，但忘了戴上去，被開單也沒錢繳啊！

不久，又見1名街友也是未將口罩戴好被攔查，街友表示是牙齒有東西卡住才脫口罩，但怕被開單拒絕報個資，現場員警因此調派警力到場對其勸導，否則要帶回派出所，街友才配合調查。

但有街友表示，市府說為了防疫有安排街友住宿，但已登記快1星期了，還是沒收到通知，而公園民眾也紛紛走告要大家把口罩戴好，「今天真的很多警察在巡」。

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一名街友未將口罩戴好，看到警察才戴上，但仍被發現攔下。（記者許麗娟攝）

民眾表示自己是街友，身上沒有證件，也怕被罰錢不願報個資，警方因此加派警力到場。（記者許麗娟攝）

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