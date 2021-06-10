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    首頁　>　社會

    濾網之魚！外籍移工群聚溪畔抓魚未戴口罩挨轟

    許多外籍移工在貓羅溪群聚抓魚時，被民眾發現都未戴口罩，或把口罩拉到下巴處，怒轟這些移工是漏網之魚，恐成防疫破口。 （陳姓民眾提供）

    許多外籍移工在貓羅溪群聚抓魚時，被民眾發現都未戴口罩，或把口罩拉到下巴處，怒轟這些移工是漏網之魚，恐成防疫破口。 （陳姓民眾提供）

    2021/06/10 09:55

    〔記者湯世名／彰化報導〕防疫破口？武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，全台三級警戒，未戴口罩一律開罰3000元至1萬5000元，卻有許多外籍移工連日來在彰化縣芬園鄉、台中市烏日區沿線的貓羅溪群聚抓魚時，被民眾發現都未戴口罩，或把口罩拉到下巴處，怒轟這些外籍移工成漏網之魚，恐成為防疫破口，警方則表示將加強巡邏，一旦發現未戴口罩，一律開罰。

    彰化縣警局統計，從5月15日至6月10日為止，全縣共開出13件未戴口罩的罰單，全部移送衛生局裁處，一旦確定無誤，將開罰3000元至1萬5000元。

    不過連日來有民眾在中、彰、投交界沿線的貓羅溪畔拍攝水牛渡溪生態影片時，發現有多名外籍移工在溪中捕魚，誇張的是，這些外籍移工不是未戴口罩，就是把口罩拉到下巴，即使發現有民眾在拍照也毫不在意，民眾怒轟這些外籍移工即使未違反室外10人群聚違法的規定，不把口罩戴好，恐成防疫下的漏網之魚，是否貓羅溪位處偏僻，才讓這些移工膽大妄為，要求警方應嚴加把關，對未戴口罩者及雇主都開罰，才不會造成防疫破口。

    警方則強調，他們將加強貓羅溪沿線巡邏勤務，一旦發現外籍移工未戴口罩，不再勸導一律開單告發，移送衛生局裁處。並呼籲雇主應嚴格要求外籍移工們戴口罩、勿群聚等防疫作為，大家齊心抗疫。

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